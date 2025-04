Desde Formosa cuestionaron los datos de pobreza: “No coincide con la realidad, no la demuestra"

En un contexto de incertidumbre económica y fuertes ajustes impulsados por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, el diputado de Formosa y jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ), Agustín Samaniego, expresó su preocupación por la situación del país y anticipó un panorama electoral desafiante.

“Todos los argentinos tenemos que tomar una decisión importante este año. Hace un año y medio existe un Gobierno que ha ajustado sobre las provincias, sobre los jubilados, que tiene al desencuentro, a la intolerancia, a la agresión al que piensa diferente como norte, y que, lastimosamente, el plan económico que estamos viendo ha fracasado”, manifestó el legislador en diálogo con Agenfor.

Asimismo, Samaniego afirmó que las cifras acerca de la baja de pobreza que reveló el INDEC "no coincide con la realidad, realmente no la demuestra", y aseguró que con la inflación sucede lo mismo. "La inflación señala que baja en forma permanente y uno que va al supermercado ve que las cosas aumentan, aumentan los servicios, aumentan la luz y, de todos modos, para uno tener una economía viable debe tener las cifras estadísticas reales, verdaderas", reflexionó Samaniego.

"Mentir y leer los números de manera que a cada uno le conviene, no le conviene ni a la sociedad y tampoco le conviene a Milei. Él sabe perfectamente que su plan económico está siendo un fracaso", remarcó el funcionario.

La crítica situación de la política económica

Samaniego opinó que si el presidente necesita pedir prestado al Fondo Monetario Internacional (FMI) "de manera desesperada", esto indica que "su ajuste, su plan económico, su motosierra, no sirvió absolutamente para nada, genera sufrimiento en el pueblo argentino. Eso es lo que nosotros decidimos y debemos rechazar este año con ese poder que nos da el voto".

En tanto, remarcó: "Los formoseños también tenemos que defender todas y cada una de las conquistas que hemos logrado, es una tarea que nadie va a hacer por nosotros. La crítica fácil y sin sustento, como así también la denuncia sin ningún tipo de argumento no puede ser tu única forma de hacer política".

"Lo que la ciudadanía espera es un debate de ideas, de planes, de propuestas y lastimosamente no encontramos eso en la oposición; la oposición cree que haciendo exactamente lo mismo va a obtener el mismo resultado”, señaló y afirmó que "existe un divorcio absolutamente total entre lo que pretende la oposición, el discurso, la agenda que tiene y las preocupaciones de la sociedad formoseña, lo que nosotros debemos reafirmar es la defensa de cada uno de los logros”.

El diputado considero que existe un modelo y "existe un Gobernador que lo ha conducido en momentos muy difíciles”, y señaló que cada escuela, cada hospital y "cada logro conseguido representa una antítesis a lo que quiere el Gobierno nacional".

"Durante los cuatro años de Mauricio Macri ellos fueron oficialistas y, sin embargo, no trajeron absolutamente nada para Formosa. Y, ahora, de manera solapada, porque a veces le da un poco de vergüenza ser ‘mileistas’, tampoco, no han traído nada", deslizó Samaniego. "En la agenda de Milei, en su lista de prioridades, no están los formoseños, de ninguna manera, en ningún momento, en ningún segundo de su día", concluyó.