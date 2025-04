Terrible fallido de Macri que anticipa el gran perdedor de las elecciones 2025

El ex mandatario Mauricio Macri dio un reportaje en el que reiteró sus críticas a los hermanos Javier y Karina Milei pero también tuvo un fallido con el que evidenció qué piensa de los resultados que obtendrá el PRO en las elecciones legislativas 2025. Su comentario se da en medio de las tensiones entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA) por la competencia entre ambos por el electorado de derecha en la ciudad de Buenos Aires

"Se nos viene por delante, en este año, sobre todo en la elección de octubre, una elección difícil, pero vamos a hacer la mejor peor elección posible porque el PRO tiene muchísimo futuro", dijo Macri durante una entrevista a LN+. El líder del PRO había sido consultado sobre si cree que se juega la supervivencia del partido en las próximas elecciones. "No, yo creo que los partidos tienen buenas y malas elecciones", aseguró y luego cometió el furcio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Minutos antes, el ex mandatario había dicho que antes de hablar Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes fueran dos nombres fuertes de su espacio, prefiere hacer mención a quienes forman parte de la lista de legisladores del PRO. "Prefiero hablar de las cualidades que tiene Silvia Lospennato como coherencia, palabra, capacidad de trabajo y lealtad con los vecinos de Buenos Aires, que hablar de Patricia Bullrich. Honestamente, mejor hablemos de Hernán Lombardi y su vocación, el mejor ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, o de Laura Alonso, un emblema de la lucha contra la corrupción", apuntó.

Sus diálogos con Milei

Por otro lado, Macri también se refirió a sus diálogos con Milei por la frustrada alianza con el espacio libertario. "No es culpa nuestra. No hemos hecho nada para generar esta situación. Le hemos dicho siempre al presidente que si quieren hacer un acuerdo, le di cinco nombres para debatir. Que no nos responsabilicé a nosotros", deslizó.

En ese sentido, recordó que recibió un llamado del economista libertario en febrero de 2024 para avanzar en un armado en conjunto pero que luego se frustró. "Me llamó al Sur, me paré abajo de un árbol y me puse a hablar con Javier 20 minutos, le dije cuando vuelvo hablamos. Él me dijo todo que sí y después fue todo que no. Algunos me tomarán por inocente pero sigo creyendo en la palabra del presidente de que él quiere un acuerdo", señaló, pero reconoció que de "siete distritos que se cerraron, en ninguno el PRO fue con LLA".