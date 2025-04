Larreta le devolvió el golpe bajo a Macri: "Perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia"

El cruce entre los ex aliados Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

La carrera por las legislativas de elecciones 2025 está en pleno auge y los candidatos se tiran con todo. Anoche el ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, reveló lo que pensaba el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta sobre su entonces contrincante Patricia Bullrich: "Larreta perdió la interna contra alguien que él piensa que es intelectualmente inferior". El dardo que Macri lanzó a Larreta ayer en La Nación Más fue respondido.

Esta mañana en diálogo con Radio Mitre, el candidato a la legislatura porteña que encabeza la alianza Volvamos Buenos Aires le respondió: "(Macri) él perdió contra Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina". Si bien quiso bajarle el tono a las chicnas al decir que él "no" cree "en la agresión", Larreta sostuvo que la única manera de ganar las elecciones es "gobernar bien". "Gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armando político, quién va con quién", argumentó el ex candidato presidencial y remató: "En vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba. Que vuelva a relucir la Ciudad de Buenos Aires. Además lo escucho a Macri como si fuera un psicólogo, yo pensé que era un ingeniero".

La primera encuesta sobre las elecciones legislativas en CABA arrojaron un resultado contundente

Luego del cierre de listas de candidatos a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas 2025, un primer sondeo de opinión reveló cuál es la fuerza política con más intención de voto. El estudio también mostró quién ganaría en CABA próximo 18 de mayo, cuando se renueve la mitad de la Legislatura porteña.

La encuesta realizada por la consultora Circuitos se llevó a cabo entre el 29 y el 30 de marzo (el cierre de listas fue el 29 a la noche) y la muestra abarca las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre un total de 1153 casos.

Uno de los primeros datos reveladores del sondeo de opinión determinó que el el PRO sería la fuerza política más votada entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los otros espacios políticos que presentaron a sus candidatos. Sin embargo, el estudio que midió también a los candidatos como mejor y peor posicionados lo ubicó a Leandro Santoro como el dirigente mejor ubicado, por amplio margen.

En este marco, la encuesta arrojó los siguientes resultados: con el 28,5 por ciento, el PRO es la fuerza con mejor proyección de voto; le sigue Unión por la Patria con el 23,2%; y en tercer lugar, la Libertad Avanza con el 22,5%. Luego continúa después del podio, el Frente de Izquierda que con 5,6% supera a los espacios liderados por Horacio Rodríguez Larreta (4,8%) y al de Guillermo Moreno (3,8%).

En relación a los candidatos, la consultora los posicionó de la siguiente manera: