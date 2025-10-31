Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) el domingo pasado, el presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Quinta de Olivos al exmandatario Mauricio Macri quien, pese a la alianza que mantiene con el oficialismo, anticipó que para el 2027 habrá una candidatura del PRO. La reunión entre ambos se da en medio de posibles cambios de Gabinete nacional y luego de que Milei reciba en Casa Rosada a 17 gobernadores, quienes prometieron respaldo a las reformas pero también reclamaron por el Presupuesto.
Milei se reúne con Macri en Olivos tras recibir a los gobernadores
En VIVO - Actualizado hace 29 minutos
Ambos habían tenido un encuentro a principios de octubre, antes de las elecciones, que tuvo al PRO como uno de los mayores perdedores con la pérdida de más de la mitad de sus bancas en el Congreso.
Hace 1 hora
Cumbre Macri - Milei: para el PRO, cualquier definición está en manos del Presidente
A pocas horas del encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei, el PRO sostiene que la decisión sobre el futuro del trabajo conjunto depende principalmente de Milei, mientras sugieren los próximos pasos de una estrategia política de cara a las próximas elecciones.
Después de haber retomado el vínculo durante la hora del té, un momento del día exprés, Mauricio Macri y Javier Milei volverán a verse, esta vez al mediodía. El ex presidente ya había anticipado, esta semana, el regreso de las milanesas. En esta nueva etapa, el jefe de Estado no descartó incorporar nombres sugeridos al gabinete, aunque aclaró que el titular del PRO nunca pidió cargos, como vienen repitiendo desde el espacio amarillo desde el inicio de la gestión.
Hace 1 hora
Los gobernadores se fueron conformes y ahora Milei promete recorrer las provincias
Luego de la reunión en la Casa Rosada, Milei sorprendió al anunciar que visitará dos provincias por mes y hará una reunión de gabinete mensual en el interior. Los gobernadores prometieron respaldo a las reformas y reclamaron por el Presupuesto.
"Vamos a viajar a dos provincias por mes", sorprendió Javier Milei durante una entrevista luego del encuentro que mantuvo con 17 gobernadores y tres vicegobernadoras en la Casa Rosada, en un intento de vuelta de página de los cortocircuitos que caracterizaron el vínculo del Presidente con la oposición dialoguista en la primera mitad de su mandato. No quedó allí, sino que Milei incluso planteó que habrá una reunión de gabinete mensual en el interior. Todo novedoso para la gestión libertaria, pero a tono con lo que le exigieron Donald Trump y el FMI, de ampliar su base de apoyos políticos para poder sacar su plan de reformas en el Congreso. Los gobernadores prometieron apoyo, pero también reclamaron por el presupuesto y por la falta de giros de las partidas que les correspoden.
Hace 1 hora
Los expertos esperan que el dólar suba pese al veranito post elecciones
Aunque la divisa bajó levemente esta semana, los economistas siguen esperando una salida ordenada del actual esquema cambiario de bandas.
Pese a que esta semana el dólar bajó un escalón luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones, consultoras y economistas siguen considerando que la divisa terminará aumentando más temprano que tarde, aunque de manera más ordenada que lo que se pensaba hasta la semana pasada.
Hace 1 hora
Energía eléctrica: se vienen cambios que concentran el mercado y dolarizan las tarifas
Este sábado entra en vigencia el supuesto “reordenamiento” energético, que concentrará aún más la oferta y elevará los costos de las tarifas al acercarse a valores dolarizados. Los grandes usuarios enfrentarán aumentos del 15% anual en dólares, con picos del 35% en invierno.
Este sábado entra en vigencia el supuesto “reordenamiento” energético, que, bajo la premisa de un cambio en favor de la “transparencia, competencia y sustentabilidad”, avanzará en una transición tarifaria eléctrica, recomposición de ingresos del sistema hasta el impacto social, accesibilidad y asequibilidad. El nuevo mecanismo concentrará todavía más el mercado energético e impactará negativamente en la capacidad de los hogares para afrontar el costo de las tarifas eléctricas, que podrían volver a un sendero de valorización dolarizada. La Secretaría de Energía publicó en la semana previa a las elecciones una resolución que restablece el esquema de funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual supone volver al modelo de desregulación y dolarización de los ‘90.
Hace 1 hora
Milei y LLA esperarán a un Congreso más amigable para aprobar su primer Presupuesto
Pese a los intentos de la oposición de discutir el Presupuesto 2026 ahora, antes de que termine el año legislativo, el oficialismo pedirá sesiones extraordinarias y, luego del 10 de diciembre, tratar el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio del año entrante con bloques más nutridos en las dos Cámaras.
El recambio legislativo dará como resultado un Congreso más amigable para Javier Milei, a raíz del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo. Es por eso el Presidente y su espacio planean posponer el tratamiento del presupuesto 2026 para después del 10 de diciembre. Fuentes parlamentarias que transitan los pasillos de Diputados confirmaron a El Destape que la intención del oficialismo es posponer el debate del Presupuesto 2026 para después del recambio legislativo, previo llamado del Ejecutivo para extender el período ordinario de sesiones.