El mercado ya confirma el escenario recesivo con persistente deterioro del empleo

Un informe bursátil confirma una caída de la actividad en septiembre que, aunque marginal para ese mes, da por hecho el ingreso de la economía a una fase de recesión técnica, equivalente a dos trimestres consecutivos de retroceso del PBI, con fuerte incidencia de empeoramiento de la industria y el nivel de empleo. En ese caso, la información surge del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC), que dependen de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Su Índice Coincidente de Actividad Argentina (ICA-ARG) arrojó en el noveno mes del año un retroceso de 0,01 por ciento mensual. “Todos los indicadores de seguimiento del ciclo económico indican un escenario recesivo a partir del segundo trimestre del año”, señala el informe del mercado.

Entre los puntos negativos se destacan las caídas persistentes en la actividad industrial, la construcción y la recaudación nacional, además del deterioro en el empleo registrado durante los últimos meses. En septiembre tuvo su séptima variación mensual negativa consecutiva, con una contracción del -0,3 por ciento, mientras vuelan las importaciones.

A partir de febrero, tal como evidencian otras estimaciones privadas y datos oficiales del INDEC, la actividad económica entró en una fase de estancamiento, cerrando dos trimestres negativos. De acuerdo con el informe de CICEC, en abril el índice tuvo un alza de 0,1 por ciento; en mayo, una caída de 0,1 por ciento; en junio, -0,7 por ciento; julio, -0,6 por ciento; agosto, 0,0 por ciento y septiembre, -0.01 por ciento.

El ICA-ARG de las entidades bursátiles recaba información de diez indicadores económicos que abarcan amplios sectores de actividad. En un escenario similar al del mes previo, se evidencian valores positivos en sólo cinco de los diez indicadores que integran el indicador; particularmente en producción agrícola, importaciones y remuneraciones de empleados registrados del sector privado.

Una recesión tras otra

El índice Compuesto Líder de Actividad Económica (ILA-ARG), que se suma al informe bursátil, registra variaciones positivas en la Base Monetaria, el Índice de Precio de Materias Primas de Exportación, el Gasto de capital del Gobierno Nacional, el índice de Difusión de Expectativas de Empleo y el sector industrial de productos químicos. Entre los indicadores con evolución negativa más significativa se destacan el Índice de Confianza del Consumidor, el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral y los indicadores de los mercados bursátiles.

En el noveno mes del año se observa un escenario similar al de agosto, con una tasa de cambio mensual del ICA-ARG cercana a cero y algunas señales positivas en indicadores coincidentes. Sin embargo, observando los balances trimestrales del indicador, con el dato de septiembre se cierran dos trimestres consecutivos con caídas. Además, el índice de difusión de las series coincidentes disminuyó hasta ubicarse en torno al 25 por ciento, luego de encontrarse encima del 75 por ciento en los primeros meses del año.

“A pesar de un aminoramiento en la magnitud de la caída en agosto y septiembre, todos los indicadores de seguimiento del ciclo económico indican un escenario recesivo a partir del segundo trimestre del año. La alta volatilidad en variables clave para la economía –particularmente el tipo de cambio y las tasas de interés–, tuvieron un efecto negativo en la actividad en los últimos meses, a lo que se sumó la incertidumbre política propia de un año electoral”. Así lo resume el informe de las bolsas santafesinas, que consideran necesario consolidar un “modelo de política económica que determine un cambio de expectativas y permita sentar las bases para retomar una senda de crecimiento de largo plazo”.

Actividad en el piso

El informe detalla una mejora de la producción agrícola, pero lo adjudica a la base de comparación de una mala campaña el año pasado. El producto de los principales cultivos extensivos presentó un alza de 0,7 por ciento mensual en septiembre, gracias a los buenos resultados de la campaña de maíz, que se encuentra prácticamente finalizada.

“La tasa de cambio interanual se ubicó en el 37,8 por ciento, debido a la baja base de comparación de la campaña pasada, en la cual el maíz tardío tuvo serios inconvenientes por el spiroplasma (bacteria que se contagia por plaga de “la chicharrita”). “Para los próximos meses, las perspectivas de la cosecha fina resultan muy auspiciosas, con un trigo que se estima en niveles cercanos al récord de la campaña 2021/22; y una cosecha gruesa que inicia las siembras con perfiles recargados después de un invierno que dejó lluvias muy por encima de la media histórica”, prevé el informe.

La producción industrial, por su parte, extiende su desempeño negativo por séptimo mes consecutivo, aunque se destaca un aminoramiento de la caída en los últimos dos meses. La variación mensual de septiembre fue negativo en 0,2 por ciento, mientras que la comparación con igual mes del año pasado evidencia una contracción del 3,1 por ciento. “A lo largo de 2025, la mayoría de los sectores industriales presentan un retroceso, con algunas excepciones entre las que se encuentran en sector alimentario, la refinación de petróleo y el sector de productos químicos”, destaca el CICEC.

La actividad de la construcción tuvo una nueva variación mensual negativa, la quinta de manera consecutiva. En septiembre arrojó una caída del 0,8 por ciento. Sin embargo, la tasa de cambio interanual continúa en terreno positivo, con un 1,4 por ciento en septiembre. De acuerdo con el relevamiento, la evolución de los precios finales de los inmuebles no acompañó los altos costos de construcción, lo que implica “limitaciones para que los proyectos privados compensen la menor actividad de la obra pública nacional”.

Las importaciones totales de bienes acumulan su tercer mes de crecimiento, luego del traspié que sufrió la serie en mayo y junio. En la última medición las importaciones aumentaron un 1,9 por ciento, mientras que la comparación con septiembre del año pasado da cuenta de una variación del 14,8 por ciento. Por otro lado, las exportaciones también presentaron signos positivos los últimos meses, favoreciendo a la balanza comercial de bienes del país, que retornó a valores de la segunda mitad de 2024.

Los patentamientos de vehículos nuevos volvieron a caer en la medición mensual. Las ventas de Okm retrocedieron un 0,5 por ciento en septiembre, que constituye el cuarto mes negativo del indicador. A pesar de la merma de los últimos meses, la comparación con igual mes de 2024 indica un crecimiento del 26,9 por ciento y el volumen mensual patentado continúa en los niveles más elevados de los últimos siete años.

Ingresos, ventas y empleo

La recaudación total del gobierno nacional es otro de los indicadores cuyo deterioro mensual es persistente, con una caída en septiembre del 2,5 por ciento, la séptima de manera continua. Además, la variación interanual muestra un deterioro del 6,7 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado.

“Al observar el nivel del monto recaudado el último mes, se advierte que presenta una magnitud similar a la registrada en el mínimo de 2024, lo que implica que entre marzo y septiembre se perdió toda la recuperación que se había logrado durante los once meses previos”, sugiere el documento. Otro aspecto para destacar es que, en agosto y septiembre la recaudación por impuestos al comercio exterior (DGA) cayó una vez finalizadas las disminuciones transitorias en las alícuotas de derechos de exportación.

El número de asalariados privados registrados cae por cuarto mes consecutivo, con una variación estimada para septiembre negativa de 0,2 por ciento mensual y del 0,5 por ciento en la comparación interanual. Se observa que el deterioro de los últimos meses ubica la cantidad de empleos registrados del sector privado en alrededor de 180.000 puestos por debajo del máximo histórico (agosto de 2023). Finalmente, se estima que la remuneración bruta total de los empleados privados registrados volvió a tener una recuperación leve, del 0,1 por ciento en el último mes. Así, en septiembre de 2025 la serie se ubica un 6,3 por ciento por encima de igual mes de 2024.

Producto de los menores ingresos y empleo, el consumo se vio resentido y opera en pisos históricos. Las ventas minoristas, que presentaban un escenario contractivo notorio, muestran una variación positiva en la estimación para el noveno mes del año, del 0,2 por ciento. La variación interanual estimada es negativa de 5,4 por ciento y el nivel de la serie continúa por debajo de los mínimos del año pasado. En septiembre, la recuperación estimada se debe a un crecimiento en las ventas en centros de compras, acompañadas por electrodomésticos y artículos para el hogar –producto de un dólar barato—, mientras que las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas continúan en baja.