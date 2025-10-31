Los gobernadores se fueron conformes y ahora Milei promete recorrer las provincias

"Vamos a viajar a dos provincias por mes", sorprendió Javier Milei durante una entrevista luego del encuentro que mantuvo con 20 gobernadores y vices en la Casa Rosada, en un intento de vuelta de página de los cortocircuitos que caracterizaron el vínculo del Presidente con la oposición dialoguista en la primera mitad de su mandato. No quedó allí, sino que Milei incluso planteó que habrá una reunión de gabinete mensual en el interior. Todo novedoso para la gestión libertaria, pero a tono con lo que le exigieron Donald Trump y el FMI, de ampliar su base de apoyos políticos para poder sacar su plan de reformas en el Congreso. Los gobernadores prometieron apoyo, pero también reclamaron por el presupuesto y por la falta de giros de las partidas que les correspoden.