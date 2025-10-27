El  mercado festejó el triunfo de Milei comprando más dólares

Los mercados festejaron este lunes el triunfo electoral del oficialismo libertario con subas extraordinarias de entre 20% y 30% y más para acciones, ADR y bonos de la deuda pública, impulsadas en especial por un discurso del presidente Javier Milei. Al celebrar su victoria, el mandatario llamó a la oposición dialoguista a alcanzar acuerdos de gobernabilidad, pero aún así no logró frenar la presión sobre el dólar que siguió reflejando el consenso de los operadores de un atraso en el tipo de cambio.

La extraordinaria jornada financiera no alcanzó para que la aproveche el Gobierno Nacional, que sigue sin acumular reservas en el Banco Central, ni a través de compras del Tesoro destinadas a garantizar el pago de unos 1.500 que vencen hasta fin de año con el FMI y Organismos Internacionales ni, fundamentalmente, los 4.000 millones de dólares de capital e intereses de los Bonares y Bonos Globales por 4.000 millones de dólares el 9 de enero.

La acumulación de reservas figura como eje central tanto en el pacto con el Tesoro de Estados Unidos, con cláusulas que se desconocen, como en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo manifestaron en forma pública el secretario Scott Bessent y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

También figura como eje central en todos los informes elaborados por los bancos, fondos de inversión y las agencias económicas, que consideran como la única garantía para hacer frente a los servicios de la deuda pública y evitar un default a corto y mediano plazo.

La suba de los bonos más representativos de la deuda pública, 14,2% el AL30 (Bonar de legislación nacional) y 11,4% el GD30 (Global de legislación extranjera) en divisas, permitió que se desplome el tipo de cambio financiero que cayeron 6,3% el MEP a 1.451,73 pesos y el CCL a 1.467,85 pesos.

Pero en el mercado oficial de cambios la divisa arrancó en un piso de 1.380 pesos y peleas poco volumen operado, de 300 millones de dólares, terminó demandado y en 1.435 pesos, mientras en futuro se operaron 1.857 millones con tasa negativa para este mes pero todavía por encima de la banda de flotación en los contratos a partir de diciembre.

Este cierre estuvo acompañado de una nueva suba de tasas en pesos en un mercado en el que el BCRA mantiene todavía encajes superiores a 50%, es decir que de cada dos pesos de depósitos en los bancos del sistema hay más de uno que queda inmovilizado restando liquidez a la economía.

El mercado festejó, pero avisó que las demandas siguen y que no hay esta vez ni luna de miel ni período de gracia y que, si no se percibe una corrección ordenada, igual puede llegar.