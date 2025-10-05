Milei, entre la campaña y el salvataje de EEUU busca ocultar el escándalo de Espert

Argentina es un país difícil para los encuestadores porque las novedades sin fin cambian el escenario semana a semana. Lo medido la semana pasada luego de la foto de Javier Milei con Donald Trump puede dar algo diferente a lo de esta con mercados convulsionados y la increíble saga narco de José Luis Espert, el principal candidato del oficialismo para las elecciones del domingo 26. Más allá de los vaivenes de los sondeos, lo que está claro es el imparable desencanto de la gente con la gestión que hoy alcanza apenas un 37% de aprobación frente a un 60% de rechazos. No sólo una mayoría de consultados sostiene que su situación económica empeoró durante el gobierno de Milei, sino que -clave para anticipar el posible voto- también perdieron la esperanza acerca de que mejorará. En la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana aventajaba a Espert por una diferencia que iba entre los 5 y los 10 puntos, mientras que el escenario nacional se mantenía parejo entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Pero con las revelaciones de las últimas horas, los encuestadores coinciden en que sería muy extraño que el peronismo no repitiera el triunfo de septiembre en la provincia de Buenos Aires, una distancia que modificaría la cuenta nacional.