En medio el escándalo que involucra a José Luis Espert, el presidente Javier Milei continúa con la campaña electoral y este fin de semana protagonizó una movilización en la costanera de Paraná durante la tarde del sábado. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne este domingo con Scott Bessent en Washington para definir el respaldo financiero prometido por EE.UU. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei, entre la campaña y el salvataje de EEUU busca ocultar el escándalo de Espert
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
El narco escándalo encuentra a Milei en el peor momento de imagen y de gestión
Los sondeos concluidos en septiembre mostraron una nueva caída de Milei en términos de imagen y de gestión. Si bien planteaban un escenario de paridad en voto a nivel nacional, el caso Espert cambiaría la tendencia en PBA.
Argentina es un país difícil para los encuestadores porque las novedades sin fin cambian el escenario semana a semana. Lo medido la semana pasada luego de la foto de Javier Milei con Donald Trump puede dar algo diferente a lo de esta con mercados convulsionados y la increíble saga narco de José Luis Espert, el principal candidato del oficialismo para las elecciones del domingo 26. Más allá de los vaivenes de los sondeos, lo que está claro es el imparable desencanto de la gente con la gestión que hoy alcanza apenas un 37% de aprobación frente a un 60% de rechazos. No sólo una mayoría de consultados sostiene que su situación económica empeoró durante el gobierno de Milei, sino que -clave para anticipar el posible voto- también perdieron la esperanza acerca de que mejorará. En la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana aventajaba a Espert por una diferencia que iba entre los 5 y los 10 puntos, mientras que el escenario nacional se mantenía parejo entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Pero con las revelaciones de las últimas horas, los encuestadores coinciden en que sería muy extraño que el peronismo no repitiera el triunfo de septiembre en la provincia de Buenos Aires, una distancia que modificaría la cuenta nacional.
Hace 2 horas
Hace 3 horas
Macri propuso "una etapa de cambios" para el Gobierno tras su reunión con Milei
El ex presidente Mauricio Macri se reencontró con Javier Milei después de meses de distanciamiento y dijo que le pareció "muy buena" su reunión, aunque marcó la importancia de avanzar en otro camino después de octubre.
Tras la reunión de este viernes en la Quinta de Olivos donde el presidente Javier Milei recibió al ex presidente Mauricio Macri, el ex mandatario tuiteó este sábado que la reunión le pareció "muy buena" y que confía en que el Gobierno empezará, después del 26 de octubre, "una etapa de cambios orientados a realizar las reformas estructurales importantes".