Tras el escándalo narco, Espert se bajó de la candidatura a diputado

Luego de varios días de tensión y rumores, José Luis Espert anunció que se baja de la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El ex candidato a presidente fue denunciado por haber recibido un pago de 200 mil dólares, que él mismo confirmó, del empresario con vínculos con el narcotráfico Fred Machado. Sin embargo, argumentó que se trató por un trabajo de "asesoría empresarial" y negó su participación en cualquier actividad ilegal, apesar de que la justicia confirmó que el ahora ex candidato viajó al menos 36 veces en el avión de Machado y algunas de ella compartieron vuelo.

"Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando", publicó Espert en un posteo en X, e insistió con presentarse a dar explicaciones en la Justicia.



Noticia en desarrollo