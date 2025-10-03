Javier Milei y Mauricio Macri acordaron trabajar juntos luego de las elecciones para avanzar en "reformas"

El presidente Javier Milei se reunió con Mauricio Macri en la quinta de Olivos y acordaron "trabajar en conjunto" para avanzar en las "reformas estructurales" que "necesita" el país, según reveló el propio jefe de Estado. Tras el encuentro, del que también participó Karina Milei, el libertario prometió que unirán fuerzas a partir del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales.

A través de la red social X, Milei sostuvo: "Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente".

De esta forma, Milei mantuvo la segunda reunión con Macri en menos de una semana, con el objetivo de recomponer el diálogo tras el distanciamiento que ambos tuvieron en los últimos meses. El encuentro se dio en un contexto caótico para La Libertad Avanza por las denuncias que vinculan al candidato a diputado nacional José Luis Espert con el narcotráfico a menos de un mes de que se realicen las elecciones.

Milei cerrará la campaña en Córdoba y se prepara para protagonizar un raid de provincias

Milei se prepara para recorrer el interior del país en un raid de provincias y cerrará el período de campaña con un mega acto el jueves 23 de octubre en la provincia de Córdoba. Luego de la visita de mañana por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, se daría un nuevo viaje exprés a Mendoza a mediados de semana.

La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que La Libertad Avanza competirá en alianza con el oficialismo local que encarna el radical Alfredo Cornejo, y que llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

Aún con fecha a definir, el viaje tendrá lugar tras la presentación del nuevo libro de Milei, “La construcción del milagro”, del próximo lunes en el Movistar Arena, y luego de mostrarse el martes nuevamente con el diputado José Luis Espert, ubicado en el centro de la polémica, en una recorrida de campaña por San Isidro.

La caminata por la zona norte de la provincia debió ser reprogramada por cuestiones de agenda, aunque coincidió con los señalamientos contra Espert por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, el empresarios acusado de narcotraficante.

En las vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el que el Presidente mantendrá el 14 de octubre la tan ansiada reunión bilateral con su par Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario intentará desembarcar en la provincia de Chaco. El territorio que lidera el radical Leandro Zdero fue donde se selló la primera alianza libertaria con el oficialismo para hacerle frente al kirchnerismo provincial que representa el exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich.

Otra de las potenciales paradas de la semana próxima es Corrientes, donde los armadores libertarios buscan hacer pie luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegasen a buen puerto y cada espacio compitiera por su lado.