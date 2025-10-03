EN VIVO
La oposición pidió una sesión especial para tratar la remoción de Espert y otros temas que incomodan al Gobierno

Sería este miércoles 8 de octubre, en la Cámara de Diputados, e incluye el pedido de infromes sobre varios funcionarios en el marco del acuerdo que se pretende suscribir con el Tesoro de Estados Unidos y los escándalos que cercan al Gobierno: las presuntas coimas de Karina Milei y la investigación narco quer rodea a José Luis Espert,

03 de octubre, 2025 | 15.03

En medio del escándalo narco que cerca cada vez más al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, la oposición formalizó una solicitud para que se convoque sesión especial este miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados para avanzar en su remoción del cargo del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También incluyó el pedido de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, por el el salvataje devenido en Swap que prometió el Tesoro de Estados Unidos y la interpelación al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, sobre quien se intenta abrir una moción de censura. Por último, se suma la convocatoria a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. 

