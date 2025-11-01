Las despedidas libertarias a Guillermo Francos tras su salida del Gobierno

Guillermo Francos sorprendió a todos al renunciar a la Jefatura de Gabinete en la noche del viernes 31 de octubre, pero rápidamente fue confirmado el ahora ex Vocero Manuel Adorni en su lugar. Tras conocerse la noticia, figuras del gobierno de Javier Milei como Lilia Lemoine y Luis "Toto" Caputo despidieron a Francos en redes sociales.
Distintos integrantes y figuras del gobierno de Javier Milei despidieron a Guillermo Francos tras su salida de la Jefatura de Gabinete en la noche del viernes. Lilia Lemoine, Luis "Toto" Caputo y Mario Lugones, entre otros, saludaron a Francos en redes sociales.
"Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande", respondió el Ministro de Economía en la publicación de X en la que Francos anunció su renuncia.
"No quiero que se vaya, pero creo que tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande. Es un honor haberlo conocido. Gracias por tanto, Guillermo", publicó Lilia Lemoine.
Mientras que, por su parte, Mario Lugones agradeció a Francos por su “acompañamiento y liderazgo todo este tiempo“. ”Ha brindado un gran servicio a este proyecto transformador liderado por el Presidente”, concluyó.
Cabe recordar que Guillermo Francos será reemplazado por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, pese a que había asegurado que su candidatura como legislador porteño no era testimonial sino que asumiría en caso de ganar, algo que no terminó siendo cierto.
