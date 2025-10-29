El triunfo implacable de La Libertad Avanza no solo no apagó la interna dentro de la Casa Rosada sino que la dejó en su punto más alto. Acusaciones cruzadas, todos se dan por ganador, piden eliminar a la tribu contraria y por lo bajo ya acusan a Javier Milei de "albertizarse", en referencia al expresidente Alberto Fernández y la no toma de decisiones políticas durante el Gobierno del Frente de Todos.

"Javier tiene que decidir. Es el único que puede hacerlo. Y no lo está haciendo. Yo se lo digo, ya se lo dije pero me escucha y nada más. Así no podemos convivir más", dijo una fuente libertaria a El Destape entre los pasillos de Balcarce 50. Alguno compara esta falta de decisión de Milei con los problemas que tenía la anterior gestión peronista.

Solo hay una certeza entre todos los bandos internos del Gobierno: uno se tiene que quedar y el otro se tiene que ir. La dinámica del Triángulo de poder no sirve más. Están todos de acuerdo: karinistas, menemistas y caputistas.

Desde ambos bandos se consideran ganadores de la jornada. El menemismo tiene argumentos de sobra: armaron el partido a nivel nacional y ganaron por mucho más de lo esperado en todo el país. Santiago Caputo fue clave en el "Plan Llegar". Fue uno de los artífices de los acuerdos con Estados Unidos para sobrepasar la peor tormenta del Gobierno de Milei. En la estrategia que proponía para ganar octubre no le salió como esperaba.

Los Menem jugaron a no acordar con nadie, armar listas en todas las provincias y disputarles poder a los gobernadores. Caputo proponía lo contrario. El resultado les dio la razón a Martín y Eduardo "Lule" Menem y sobre todo a su jefa, Karina.

Desde ese sector reclaman que "desaparezcan Las Fuerzas del Cielo". "Ellos son unos vivos bárbaros. Están con las redes, se muestran en CABA en el Movistar Arena con Javier, van al cierre de campaña y nosotros fuimos los que viajamos por todo el país", se quejó un libertario ante El Destape.

El dilema que ven en Casa Rosada es que el grupo de jóvenes de Caputo "tiene que ser un grupo militante". "Pero Javier les prometió lugares en las bancas", agregó una fuente a este portal. "El tema es que los que manejan el territorio y el armado de las listas son un espacio diferente. Ellos tienen que militar y agarrar las redes. Pero que no pretendan meterse en otro lugar, no tiene sentido", explicó esta fuente sobre Las Fuerzas del Cielo, el grupo juvenil que comandan entre otros Daniel Parisini (El Gordo Dan).

En esta disputa que crece se dieron varios movimientos en las últimas 48 horas posteriores al triunfo libertario. Karina Milei finalmente va contra Agustín Romo y pretende desplazarlo de la jefatura del bloque de LLA en PBA. Romo es un hombre leal a Caputo y que frecuenta su despacho en Casa Rosada. El karinista Sebastián Pareja quiere poner su alter ego en ese lugar. Esquirlas del triunfo violeta en ese distrito.

El caputismo apura cambios en el Gabinete para posicionarse rápido. El plan es Manuel Adorni jefe de Gabinete y Santiago Caputo ministro de Interior. Pero por ahora se demora.

El menemismo resiste. Los Menem armaron un bloque fuerte con Guillermo Francos para resistir el embate de Caputo. "Nosotros queremos que siga Guillermo en Jefatura y Lisandro Catalán en Interior. Equipo que gana no se toca", le respondieron a El Destape desde ese sector. Y fueron contundentes: "Francos es Menem".

Quienes lo vieron a Lule Menem en privado en las horas posteriores a la victoria lo notaron exultante. Resucitado. Este martes se dejó ver públicamente después de varios mes tras el escándalo con Diego Spagnuolo por la supuestas coimas en la Andis. En medio del acto en el Salón Blanco en Casa Rosada para la asunción de Pablo Quirno como Canciller apareció el riojano y lo fue a abrazar en modo paternal a Santiago Caputo. Una de las imágenes del día.

Hoy pasó algo llamativo: al sector de Santiago Caputo le llamó la atención y lo sorprendió el llamado a los gobernadores y la foto que se viene mañana de Milei con entre 15 y 17 mandatarios. Acusaron a Francos de haber apurado ese gesto para demorar los cambios en el Gabinete.

Desde el sector de Francos explicaron a El Destape que "fue una orden del Presidente, que va a estar en la reunión junto a Guillermo". Agregaron: "Es el Jefe de Gabinete y puede hacerlo tranquilamente. Claro que no se mandó solo".

Las próximas horas serán clave. Hay rumores de que esta semana se anunciarán cambios en el Gabinete. Otro sector impulsa "parar la pelota y esperar" hasta diciembre. "Hay que capitalizar lo más posible la victoria del domingo y estar los próximos días hablando de eso", avisó una fuente de LLA a El Destape.