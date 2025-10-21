El vocero de la Presidencia y legislador porteño electo de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, justificó los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la Argentina "se está muriendo".

En TN, el periodista Jonatan Viale le dijo a Adorni que la frase de Trump fue "muy fuerte", a lo que Adorni acotó: "Es muy fuerte si lo sacás de contexto". "Está claro que, en el marco doméstico de Trump, la definición fue correcta", consideró.

"Por supuesto que le está hablando a su gente", opinó el vocero de la Presidencia, quien insistió en que la definición de Trump fue acertada, teniendo en cuenta "los índices de inflación que tenía" la Argentina y "el riesgo país que tiene".

En la misma entrevista, Adorni confirmó que habrá cambios en el Gabinete después las elecciones del domingo 26 de octubre. "Eso lo va a definir el Presidente en los tiempos que crea convenientes. Pero va a haber cambios, claro", señaló y continuó: "Lo definirá el Presidente, pero incluso se refirió hasta a Santiago Caputo, que va a tener un rol más formal dentro del Gabinete".

Qué dijo Trump sobre Argentina

El último domingo, DonaldTrump contestaba preguntas del pool de periodistas que lo acompañaba en el avión presidencial Air Force 1 y una de las profesionales le dijo: "¿Qué le dice a los productores rurales que creen que un acuerdo beneficia más a Argentina que a Estados Unidos?". Inmediatamente, el mandatario se ofuscó y le respondió: "Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

"Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo", añadió el jefe de Estado del país norteamericano.