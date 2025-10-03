Hasta Adorni le soltó la mano a Espert: "Si faltan explicaciones, pídanselas a él"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también le soltó la mano a José Luis Espert, al afirmar este viernes que se le "pidan a él" las "explicaciones que falten" sobre su vínculo con Federico Machado, luego de que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires admitiera ayer que cobró 200.000 dólares del empresario narco.

"Si algo quedó sin explicar, él lo podrá hacer", afirmó Adorni acerca del escándalo sobre Espert ante las preguntas de la prensa, durante la conferencia que brindó hoy en Casa Rosada. En el mismo sentido, advirtió que "son explicaciones que no debemos dar nosotros, las debe dar él”. Ante las repreguntas de los periodistas, el funcionario agregó que si sienten que faltan explicaciones, deberán pedírselas a Espert y está obligado a darlas”.

El vocero presidencial evitó ampliar la defensa de Espert y en todo momento se remitió al escueto tuit con el que Javier Milei defendió al actual diputado nacional ayer por la noche, tras la admisión de que recibió la plata de Machado. "Soy el vocero del Presidente y del Gobierno nacional. Las preguntas sobre Espert no las puedo responder. No soy ni su vocero ni su representante. Remítanse al mensaje en X y al tuit del Presidente, que sin dudas les dará la respuesta", afirmó.

Adorni respondió a un periodista que “es válido todo lo que le quieras preguntar", pero aclaró nuevamente que "Espert dé las explicaciones". Del mismo modo, evitó aclarar si para Milei las explicaciones que dio el candidato a diputado fueron suficientes, ya que en su video no aclaró, entre otras cosas, que participó de decenas de vuelos con Machado.

“Lo que reclamaba el periodismo, la sociedad, la doctora (Patricia) Bullrich y el doctor (Guillermo) Francos era eso: que si había cuestiones que no habían sido respondidas, que no habían tenido claridad, hay que darlas. Algo que excede al doctor Espert, cualquier que esté relacionado con la función pública debe actuar de esa manera”, señaló Adorni.

