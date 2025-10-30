Nancy Pazos reveló cuál es el miedo del Gobierno tras ganar las elecciones: "Tienen un..."

Nancy Pazos reveló cuál es el miedo del Gobierno tras ganar las elecciones.

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas celebradas este último domingo 26 de octubre, razón por la cual gozará de más escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, algo que le facilitará a Javier Milei poder sancionar leyes que le sean afines a su gobierno.

Esto suscitó un análisis de todo tipo por parte de los medios de comunicación, con diversas lecturas del resultado y el porvenir de la gestión del Presidente. Tal fue el caso de Nancy Pazos, que en El amor es más fuerte (Radio 10) hizo una editorial apuntando a los problemas a los que aún debe hacer frente el libertario.

Nancy Pazos habló los próximos pasos que debe dar Javier Milei.

Nancy Pazos habló de los temas a resolver por Milei tras el triunfo en los comicios

"El presidente tiene un montón de decisiones a tomar en los próximos días. La decisión, además del Gabinete y demás, tiene que ver con cuáles van a ser sus próximos pasos en la política económica", manifestó primeramente la periodista, quien alegó que "ellos podrán decir a los cuatro vientos que en realidad todo lo que venía pasando tenía que ver con el 'riesgo Kuka'", pero que "no se pueden mentir a si mismos" ya que "ellos saben que tienen un problema de base en un plan económico que ya feneció, que se necesitan nuevas cosas para adelante".

"Están poniendo ahora la zanahoria en todas las reformas que pretenden cambiar leyes de base, como es la laboral; como la que tiene que ver con el tema jubilatorio; la reforma previsional, que es otra de las cosas con las que van a intentar ir adelante. Pero como bien les dijo hace unos días un economista de renombre, acá el gran tema es cuándo vas a poder salir del cepo, algo que te va a traer seguramente las inversiones que estás pensando. En todo eso, todavía este gobierno no tiene respuesta", concluyó.