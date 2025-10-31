Jonatan Viale quedó en ridículo al intentar defender a Javier Milei.

A cinco días de las elecciones legislativas y en medio del debate por la reforma laboral y el avance del Gobierno de Javier Milei sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Jonatan Viale protagonizó un incómodo momento en redes sociales y de inmediato sus detractores no dudaron en burlarse de él.

Todo comenzó cuando el periodista publicó en X (ex Twitter) un mensaje en el que atribuyó el éxito reciente del fútbol brasileño a la implementación de las SAD. “Brasil ganó las Libertadores 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. ¿Por qué? 1. Permiten las SAD. 2. Tienen más plata. 3. Tienen mejores planteles. 4. Tienen un torneo más serio. No es tan complicado”, escribió el conductor de LN+.

Sin embargo, la publicación fue rápidamente desmentida. Un usuario le pidió a Grok —la inteligencia artificial integrada a X— lo siguiente: "Ey @grok contale al gordito lechoso ensobrado si Palmeiras y Flamengo son SAD". La IA respondió: “No, Palmeiras y Flamengo no son SAD formales; operan como asociaciones civiles sin fines de lucro, con estructuras tradicionales pero respaldadas por sponsors masivos como Crefisa o ingresos por hinchada. Brasil permite mayor flexibilidad en inversiones privadas, sin necesidad de SAD pura”.

La respuesta se volvió viral y los usuarios no tardaron en burlarse del periodista: “Grok, era contarle, no mearlo” y “Explícale por qué tiene que estudiar antes de hablar”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social. Al momento, el periodista oficialista no respondió a las feroces críticas que le valió su publicación.

Qué son las SAD y por qué generan tanta polémica

El 13 de agosto, el Gobierno nacional reglamentó la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y otorgó un año a las asociaciones deportivas, incluida la AFA, para adaptar sus estatutos. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida busca “dar libertad a los socios para elegir cómo organizar sus clubes”. Sin embargo, la AFA respondió que la norma “no tiene virtualidad” y recordó que la Justicia suspendió los artículos del DNU que habilitan este tipo de figuras.