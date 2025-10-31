Jonatan Viale casi llora en vivo por la "humillación" de Milei: "Mucha pena".

El periodista Jonatan Viale se frustró al aire después de una decisión del presidente Javier Milei a la que definió como "una humillación". Qué dijo Viale en vivo en ¿La Ves?, el programa que conduce en TN.

Viale mostró su enojo por el desplante que le hizo Virginia Gallardo, diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes. Sin embargo, responsabilizó a la Casa Rosada y desligó a Gallardo de la decisión.

"Me da mucha lástima lo que hizo Presidencia de la Nación con Virginia Gallardo", expresó Viale, quien continuó: "Esa silla era para la diputada electa Virginia Gallardo. Está acá abajo esperando. La hicieron venir especialmente y se quedó afuera esperando porque no podía hablar al mismo tiempo que Milei".

Luego, el periodista profundizó: "Creo que hay una política que es que cuando está hablando Milei en un canal, no puede haber otra persona de La Libertad Avanza".

La "humillación" de Milei por la que se quejó Jonatan Viale

Inmediatamente después, Jonatan Viale dijo lo que pensaba sobre ese proceder de La Libertad Avanza. "Lo que sea, me parece que no se hace eso con la gente. Es muy desprolijo. Hay que tratar bien a la gente. No por nosotros, lo digo por Virginia Gallardo. La hicieron venir, se quedó abajo en el estacionamiento. Una humillación", opinó.