Jonatan Viale le dio la peor noticia a Milei antes de la veda: "No va a pasar"

Jonatan Viale y la peor noticia para Milei antes de la veda.

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en toda la Argentina, donde ciudadanos de todas las provincias y ciudades deberán cumplir con su deber cívico para elegir a nuevos representantes para la Cámara de Diputados y de Senadores. Se trata de un momento clave para el gobierno de Javier Milei, que necesita de un buen resultado luego de los diversos escándalos en los que se vio envuelto, especialmente la polémica renuncia de José Luis Espert como primer candidato en la Provincia de Buenos Aires por sus ya conocidos vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Sin embargo, es precisamente esta clase de problemas los que abundaron últimamente en el oficialismo, razón por la cual el pronóstico es ciertamente reservado. De hecho, según evidenció Jonatan Viale este jueves 23 de octubre en su clásica editorial en TN, no hay un optimismo tan marcado desde el partido violeta.

Javier Milei en su cierre de campaña en Rosario.

Jonatan Viale habló del desempeño que tendría La Libertad Avanza en las elecciones

"¿El domingo se pinta el país de violeta? Obviamente no, eso no va a pasar", lanzó de manera contundente el conductor, añadiendo que "el pronóstico duro pero realista del gobierno es pintar cinco provincias". "Es dato, información, no es análisis mío", exclamó el trabajador de prensa mirando a sus compañeros.

Respecto a dónde podría imponerse La Libertad Avanza, señaló: "CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y San Luis". Luego, deslizó que están en debate "Santa Fe, donde está ahora Milei y hay un escenario de tercios, y Salta". También mencionó que desde LLA suponen que "hay ocho provincias donde el peronismo se podría imponer: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago, Tierra del Fuego y Tucumán".

Finalmente, contó que existen otras cinco donde "ganaría la tercera opción, que es Provincias Unidas: Córdoba, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz".