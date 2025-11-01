Axel Kicillof volvió a plantearle un diálogo a Milei y lo confrontó: "La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce de los recientes ataques del presidente Javier Milei, en una carta con la que lo convocó también a mantener un diálogo. "Estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde", remarcó en un extenso texto que dirigió al mandatario en las redes sociales. Allí también se quejó por la reciente convocatoria a gobernadores en la Casa Rosada, para la que no se lo tuvo en cuenta a él ni a otros gobernadores peronistas. "La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal", enfatizó.

En su mensaje, Kicillof le recordó a Milei que "el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino" y le advirtió que quienes no votaron por La Libertad Avanza (LLA) representan una "mayoría social" que no avala su gestión. "La suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar -seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas- constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente", señaló.

Noticia en desarrollo...