Nancy Pazos se despachó con todo contra Javier Milei: “No hay”

Nancy Pazos le respondió a Javier Milei.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Nancy Pazos volvió a encender la polémica con un editorial cargado de críticas hacia el Gobierno nacional. En su programa de radio, la periodista se refirió a la difícil situación laboral que atraviesa el país y apuntó contra el discurso triunfalista del presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas.

“De más está decir que todos queremos que haya muchísimos más laburantes en blanco en este país. Lo que no hay hoy es laburo ni en blanco ni en negro. No hay laburo porque el país está paralizado”, afirmó con tono contundente. Además, se refirió a la polémica que generó el debate por la reforma laboral que quiere implementar el oficialismo.

Pazos se refirió también a los festejos del oficialismo luego del resultado electoral, y fue aún más tajante: “Por más que ahora, agrandados como están por el resultado de la elección, salgan a hablar como hizo el presidente del ‘milagro argentino’, realmente el milagro existe en esas mentes y corazones vacíos. El milagro acá no llegó”. El mensaje de la conductora se da en un contexto económico y político complejo, con un aumento de la desocupación, la caída del consumo y la discusión abierta sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

La polémica por la reforma laboral que divide al país

El proyecto, aún en elaboración, plantea modificaciones en los horarios de trabajo, el régimen de vacaciones y la posibilidad de acuerdos laborales por empresa. Según el Gobierno, el objetivo es “modernizar el sistema y generar empleo formal”, aunque los gremios y sectores opositores advierten que la iniciativa podría precarizar las condiciones laborales y reducir derechos adquiridos. En el planteo se habla de alargar las jornadas de trabajo hasta 12 horas por día.