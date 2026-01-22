Javier Milei firmará la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz de Trump

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de los encuentros que viene manteniendo en distintas jurisdicciones del país en busca de apoyos para la reforma laboral.

La cita tendrá lugar a las 10.30 en la capital de Entre Ríos, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Santilli recogió el miércoles los frutos de su gira por Neuquén, donde se llevó el compromiso de su gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, expresó Santilli.

Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Por su parte, Frigerio reveló el miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial.