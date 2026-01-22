Javier Milei firmará la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz de Trump

Tras el discurso del presidente Javier Milei en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario comienza su gira por el país de cara a la reforma laboral. Previo, cumplirá con compromisos con Estados Unidos entre ellos Javier Milei firmará la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz y participará de un encuentro sobre Minerales Críticos. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.
Actualizado hace 13 minutos
Hace 19 minutos
Santilli se reúne hoy con Frigerio por la reforma laboral
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de los encuentros que viene manteniendo en distintas jurisdicciones del país en busca de apoyos para la reforma laboral.
La cita tendrá lugar a las 10.30 en la capital de Entre Ríos, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.
Santilli recogió el miércoles los frutos de su gira por Neuquén, donde se llevó el compromiso de su gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, expresó Santilli.
Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.
Por su parte, Frigerio reveló el miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial.
Hace 19 minutos
Javier Milei firmará la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz de Trump
Javier Milei sumará a la Argentina a la Junta de la Paz (Board of Peace) bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos.
“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, publicó Milei en su cuenta oficial de X tras recibir la comunicación oficial de la Casa Blanca.
Hace 1 hora
Trump lanzará la Junta de Paz que algunos temen que rivalice con la ONU
Se están llevando a cabo los preparativos para el anuncio de los estatutos de la iniciativa de la Junta de la Paz del presidente de EEUU, Donald Trump, destinada a resolver los conflictos mundiales, junto al 56º Foro Económico Mundial anual, Suiza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondrá en marcha el jueves su Junta de Paz, concebida en un principio para ayudar a poner fin a la guerra de Gaza, pero que ahora considera que tendrá un papel más amplio que Europa y algunos otros temen que rivalice o socave a las Naciones Unidas.
Hace 1 hora
Excombatientes de Malvinas denunciaron a Milei por sus dichos a un medio británico
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata denunció penalmente al presidente de la Nación Javier Milei por afirmar al medio británico The Telegraph el 29 de diciembre pasado que las islas solo deberían “regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”. La presentación recayó en el juzgado federal Nº 12 de Comodoro Py.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM – La Plata) denunció penalmente este miércoles al presidente de la Nación, Javier Milei, por afirmar a un medio británico que las islas Malvinas solo deberían “regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”. Lo acusan de violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. La presentación quedó radicada en el juzgado federal Nº 12 de los tribunales de Comodoro Py.
Hace 2 horas
Milei, Davos y la nueva Marcha Antifascista LGBTIQ+
Milei pasó por Davos sin gloria, con pocos aplausos y sin volver sobre sus viejas amenazas contra feministas y disidencias, aunque reivindicó sus discursos anteriores y las políticas contra esos colectivos se profundizaron. Pero hay una respuesta: el movimiento LGBTIQ+ prepara la segunda Marcha del Orgullo Antifascista Antirracista.