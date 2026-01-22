“Amo mucho a mis perros para insultarlos”: la chicana de Milei a Lula da Silva

Javier Milei durante la entrevista con Bloomberg,

En medio de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al ironizar sobre las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. “Jamás le daría el nombre de alguien de Izquierda, amo mucho a mis perros para insultarlos”, dijo el mandatario al ser consultado sobre si le pondría a una de sus mascotas el nombre del jefe de Estado brasileño. A pesar de la ironía, aclaró que mantiene una “relación adulta” con el país vecino.

Durante una entrevista que brindó a Bloomberg, el mandatario argentino sostuvo que el vínculo con Brasil no es una “contienda ideológica”, dado que en el medio está “la vida de millones de seres humanos”. En la misma línea, el Presidente remarcó que la Argentina está “metiendo mucha presión” dentro del Mercosur para que el bloque adopte un funcionamiento más flexible y dinámico, al señalar como ejemplo la demora de 25 años que insumió la firma del acuerdo con la Unión Europea.

“Es mucho tiempo, el mundo actual requiere más velocidad, requiere moverse más rápido”, consideró el presidente libertario, y añadió: “Esto no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas calienta asientos que cobran toneladas de dólares por no hacer nada. Para ellos, el resultado es nada y el procedimiento es todo: la gente lo que necesita son resultados”.

Venezuela y la estación espacial China

En el reportaje al medio especializado en finanzas y negocios, Milei volvió a respaldar la estrategia de la administración de Donald Trump en Venezuela, a pesar de que el gobierno norteamericano mantiene a Delcy Rodríguez, figura ligada a Nicolás Maduro, al mando del país caribeño.

El Presidente reiteró sus críticas al gobierno de Maduro y justificó su apoyo al plan estadounidense de tres etapas bajo el argumento de que cualquier otra alternativa “fracasaría” debido a la fuerza interna del régimen.

En tanto, al ser consultado sobre la base espacial china en Argentina, Milei respondió de manera tajante: “No está aprobada”, sentenció el mandatario sobre la Estación de Espacio Lejano en la provincia de Neuquén, que funciona como una estación de seguimiento y telecomunicaciones del espacio ligada a la Red China de Espacio Profundo.