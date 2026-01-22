El consumo cayó en diciembre luego de 10 meses y apenas creció en 2025

Con una fuerte baja en los supermercados, el consumo masivo volvió a caer en diciembre pasado luego de 10 meses, por lo que cerró todo el 2025 apenas con una leve suba, tras el desplome del año previo. Así lo mostró el último informe de la consultora Scentia, que precisó que, en diciembre, el consumo masivo cayó 0,3% interanual en la sumatoria de todos los canales (supermercados, autoservicios barriales, farmacias y kioscos).

Se trató del primer descenso interanual desde febrero. El consumo se desplomó durante todo 2024, producto del ajuste de shock y la disparada inflacionaria de los primeros meses de Javier Milei. El panorama había comenzado a cambiar en marzo, cuando la tendencia empezó a mostrar variaciones positivas. Lo hizo solo parcialmente, con subas de un dígito que jamás alcanzaron para compensar los derrumbes de dos dígitos del año previo.

Ahora, esta tendencia se agravó y terminó de confirmar, ya que la baja de diciembre, sumada a la variación prácticamente neutra, llevaron a que el consumo solo creciera un 2% durante todo el 2025. Al contrario, en todo 2024 se había derrumbado un 14%, según la misma consultora, por lo que sigue 12 puntos abajo respecto al momento previo a la asunción del actual Gobierno.

El consumo sí mostró una fuerte alza en diciembre respecto a noviembre previo, del 11,9%. Sin embargo, probablemente esto se explica por motivos estacionales, ya que al día extra de diciembre se le agregan las mayores ventas por las fiestas de fin de año, además de los dos feriados que noviembre tuvo el año pasado.

Cae el consumo en supermercados y no repunta en comercios de barrio

La caída de diciembre obedeció, sobre todo, a la baja del consumo en los grandes supermercados, que cayeron un 4% interanual. En 2025, este canal es el que más sufrió, ya que descendió un 5,2% respecto a todo 2024. Lo siguió el canal mayorista (medido por Scentia aparte que el resto de los canales), que cayó un 5% el año pasado.

Por un lado, esto es positivo, ya que en parte se debe a que la baja de la inflación desincentivó la necesidad de recorrer más distancia para obtener un precio más barato. Pero, al mismo tiempo, es en parte negativo, ya que quiere decir que la clase media sigue teniendo poco resto para realizar una gran compra semanal o quincenal.

En verdad, a los autoservicios independientes (comercios de barrio) no les fue mucho mejor, ya que tuvieron una variación neutra este año (crecieron apenas 0,1%), cuando en 2024 se habían derrumbado un 13%. Así, la sumatoria de supermercados más autoservicios bajó un 0,6% en diciembre y un 2,6% en todo 2025.

Por fuera de esos dos canales de consumo principales, las farmacias repuntaron un 2,3% en el año (aunque cayeron un 1,9% en diciembre), con el agravante de que la venta de medicamentos cayó un 0,7% en el resultado del año pasado. Los kioscos tuvieron una mejor performance, con un rebote positivo del 9,1% en todo 2025.

Un caso aparte merece el comercio electrónico. Este canal repuntó un 32% en diciembre y un 14% en todo 2025. Esto, lejos de favorecer el argumento de Milei, lo termina de voltear, ya que evidencia que fuerte crecimiento del e-commerce, que efectivamente existe, no alcanza para compensar la caída de los canales presenciales.