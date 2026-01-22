Siguen las renuncias en Transporte: se fueron dos titulares de Trenes Argentinos

Siguen las renuncias en la Secretaría de Transporte. Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, titulares de las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente, presentaron sus renuncias.

A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, informó "la designación de nuevas autoridades en las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura". El texto se limitó a informar que "los presidentes salientes, Boschín y Comperatore, "presentaron su renuncia a dichas empresas".

Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Según se indicó el comunicado, el nuevo titular de la empresa estatal "cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector".

"Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", continuó.

Por su parte, González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. El comunicado de la Secretaría informó que el abogado que asumirá el cargo "cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"En los últimos años también se destacó en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires".

"Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional".

Renunció Pierrini a la secretaría de Transporte: lo reemplaza Fernando Herrmann

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su dimisión alegando "motivos personales". Fernando Herrmann será el nuevo titular de la dependencia.

Según se señaló, el ministro de Economía, Luis Caputo, "agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría". En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, al que le atribuyeron "una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Pierrini había asumido en mayo del año pasado, siendo el segundo secretario de Transporte del gobierno de Milei. El ahora ex funcionario venía a reemplazar a Franco Mogetta, que provenía de la estructura del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.