Santilli sumó el apoyo de Frigerio para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este jueves un encuentro en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio. El cónclave se da en el marco de los encuentros del funcionario con los mandatarios provinciales para obtener votos para la reforma laboral en el Senado.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno entrerriana. Según se indicó desde el entorno del funcionario, el titular de Interior y el gobernador "valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral".

Santilli aseguró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”. Desde el entorno del funcionario definieron a la reunión como "muy positiva".

Según sostuvieron, "el gobernador se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral. Prueba de ello fue que en una conferencia de prensa realizada tras el encuentro, Frigerio le dijo a Santilli “te llevas un apoyo contundente a la reforma laboral”.

Por su parte, Frigerio agregó que seguirán "trabajando en conjunto esa reforma”. A través de sus redes, el gobernador acotó que encuentro con Santilli les "permitió seguir trabajando y punteando distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el gobierno nacional y también aquellos vinculados a las reformas que el país necesita y que venimos acompañando desde el primer momento".

"Sin dudas, en Argentina se están dando debates postergados durante décadas que son más que necesarios para que, de una buena vez, podamos generar mejores condiciones para crear empleo y desarrollo. A nosotros siempre nos van a encontrar de ese lado", cerró.

Con el encuentro con Frigerio, Santlli cerró la ronda de reuniones con gobernadores de esta semana, que incluyó una visita a Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Santilli sumó el apoyo de Saénz y continúa su gira buscando los votos de los gobernadores para la reforma laboral

Santilli se llevó de Salta el apoyo de Sáenz para la reforma laboral, que el oficialismo quiere sancionar en febrero. En un comunicado oficial, el Gobierno indicó que el ministro y el gobernador "coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral".

"Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una 'modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias', siguió el Gobierno, que agregó que Sáenz dijo: "No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”.

Por su parte, Diego Santilli expresó: "Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina".

Por su parte, el gobernador salteño se refirió a la reunión con Santilli en sus redes sociales. "Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo", siguió Sáenz

"También planteé la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo, entendiendo que cuando las provincias crecen, también crece el país", acotó.

Por último, el gobernador de la provincia de Salta concluyó: "Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece".