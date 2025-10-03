En plena crisis política y cambiaria, Caputo vuelve a EEUU

Mientras continúa la crisis cambiaria y el escándalo en La Libertad Avanza (LLA) por las vinculaciones del diputado y candidato libertario José Luis Espert con un empresario procesado en Estados Unidos por narcotráfico, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, partió este viernes a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El objetivo será debatir opciones vinculadas a la ayuda financiera para Argentina, luego de que la Casa Blanca confirme que "no pondrá dinero" en el país sino que facilitará un swap. En paralelo, el presidente Javier Milei recibirá este viernes en la residencia de Olivos al presidente del PRO, Mauricio Macri, luego de que ambos dijeran públicamente que comenzaron a construir nuevamente un diálogo.