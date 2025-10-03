Mientras continúa la crisis cambiaria y el escándalo en La Libertad Avanza (LLA) por las vinculaciones del diputado y candidato libertario José Luis Espert con un empresario procesado en Estados Unidos por narcotráfico, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, partió este viernes a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El objetivo será debatir opciones vinculadas a la ayuda financiera para Argentina, luego de que la Casa Blanca confirme que "no pondrá dinero" en el país sino que facilitará un swap. En paralelo, el presidente Javier Milei recibirá este viernes en la residencia de Olivos al presidente del PRO, Mauricio Macri, luego de que ambos dijeran públicamente que comenzaron a construir nuevamente un diálogo.
En plena crisis política y cambiaria, Caputo vuelve a EEUU
A 23 días de las elecciones, y en plena crisis política y económica, el Gobierno Nacional vuelve a Estados Unidos para seguir negociando el salvavidas financiero que le permita llegar con aire al 26 de octubre.
Espert admitió haber recibido los 200 mil USD y mantiene su candidatura
El candidato libertario había eludido ayer por lo menos diez veces la pregunta cuando paseó por canales de televisión. Pero todo cambió cuando hoy se filtró documentación de Bank of America que confirma la existencia de la transferencia por 200 mil USD. Dijo que fue por un trabajo de asesoría a una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado.
José Luis Espert admitió haber recibido plata del narco Fred Machado
El candidato a diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert admitió este noche en un video grabado haber recibido una transferencia de 200 mil USD por un "trabajo de asesoría" a una empresa minera de Guatemala vinculada al narco Fred Machado, luego de haberse negado a responder en más de diez oportunidades en el raid mediático que dio ayer por la noche. Lo que cambió todo para el elegido por el Presidente para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires fue la que publicó esta noche el diario La Nación en la que muestran documentos del Bank of America que verifican la existencia de la transferencia bancaria.
Espert acorralado: difundieron el documento de Bank of America con el pago de Fred Machado
El diputado y candidato de La Libertad Avanza quedó más expuesto por un documento del Bank of America que comprobaría que recibió en su cuenta un giro de 200 mil dólares de Fred Machado.
Al actual diputado y candidato José Luis Espert (La Libertad Avanza) está cada vez más complicado por su presunto vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. Una transferencia destinada al libertario que quedó plasmada en un documento del Bank of America no deja lugar a dudas: el registro da cuenta de un giro de 200 mil dólares emitido a su nombre por el acusado en ese país de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.
Caputo viaja a Washington para buscar el salvavidas de Trump
El ministro de Economía se reunirá con Scott Bessent para explorar alternativas de asistencia financiera de Estados Unidos para Argentina.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza la delegación oficial que viajará este viernes a Washington para mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La comitiva también estará integrada por el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. El objetivo principal de la reunión es debatir opciones vinculadas a ayuda financiera para Argentina. Según anticipó Bessent, los equipos trabajarán durante el fin de semana y podrían tener encuentros al inicio de la próxima semana.
En la era Milei avanza la informalidad laboral y la pauperización de los ingresos
El indicador de GINI mostró una mejora en relación al segundo trimestre de 2024, luego de la fuerte depresión social que se vivió al inicio de la gestión Milei. Según los datos oficiales, avanza la informalidad laboral.
La informalidad laboral avanza. Y la sociedad argentina se presenta cada vez más pauperizada como consecuencia de las políticas ajuste y licuación de ingresos aplicada por la administración Milei. Si bien el último informe del Indec sobre la distribución del ingreso dio cuenta de una mejora en el índice de GINI (leve descenso de la desigualdad comparado con la profunda crisis del año pasado), también se registró un avance de las relaciones laborales no formales y una pauperización en los niveles de ingresos medios de la población.
Con los mercados en contra y bajo la mira de EEUU, Milei suma otra derrota en el Senado
La Cámara alta aprobó por amplia mayoría la insistencia de los dos proyectos que habían sido rechazados por el Presidente: el incremento de fondos a las casas de altos estudios y la emergencia pediátrica.
El Congreso le volvió a poner límites a la "motosierra" de un Javier Milei en estado de crisis y le bajó dos vetos más. El Senado le dio sanción definitiva a la insistencia en las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, que habían sido respaldados en Diputados.
