Espert, contra las cuerdas: difundieron el documento de Bank of America con el pago de Fred Machado

Al actual diputado y candidato José Luis Espert (La Libertad Avanza) está cada vez más complicado por su presunto vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. Una transferencia destinada al libertario que quedó plasmada en un documento del Bank of America no deja lugar a dudas: el registro da cuenta de un giro de 200 mil dólares emitido a su nombre por el acusado en ese país de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

"Fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023", puntualizó el diario La Nación, que filtró el presunto documento.

El informe que mostró La Nación expone una presunta transferencia por 200 mil dólares que Machado habría realizado a Espert el 22 de enero de 2020, meses después de finalizada la campaña presidencial de 2019.

Junto al nombre de Espert aparece la leyenda "N28FM", que representa la matrícula del avión privado que Machado le prestó al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Entre las pocas preguntas que sí respondió en las últimas horas, el economista confirmó haber viajado en un avión privado del argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Según precisó La Nación, en la causa consta que la transferencia fue realizada por Mercer-Erwin y que utilizó para enviar el dinero OKX, una plataforma de operaciones con criptomonedas; Cash Pro, plataforma digital del Bank of America, y los bancos Citibank y Morgan Stanley.

Las evasivas de José Luis Espert

El miércoles, el diputado fue al piso de A24 para dar una entrevista, en la que estaban puestas las expectativas sobre lo que diría al respecto de su vínculo con Fred Machado. Sin embargo, cuando el periodista Pablo Rossi le preguntó si había recibido una transferencia de Machado por 200 mil dólares, Espert eligió no responder. "Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto", le dijo Espert, en lugar de contestar la pregunta. }

"Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir", continuó y añadió: "Un candidato no maneja plata de campaña, ni los aviones ni nada".