Elecciones 2025 en Formosa: Basterra llamó a "ponerle un freno" a Milei el próximo 26 de octubre

En el marco de la inauguración de la piscina olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo en el CEF N° 1 de la ciudad de Formosa, el diputado nacional por Unión por la Patria, Luis Basterra, diferenció los modelos de gestión de la provincia y del Gobierno nacional.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el legislador sostuvo que, mientras el presidente Javier Milei propone “cero obra pública”, la provincia “sigue demostrando que se puede gestionar el Estado con superávit fiscal y sin dejar de construir obras para el desarrollo integral de la provincia”.

En ese sentido, Basterra cuestionó la política económica del Ejecutivo nacional, al que acusó de disfrazar una supuesta lucha contra el déficit fiscal: “Sigue endeudando al país, mientras que no hay nada para los jubilados ni para las personas con discapacidad. Es una política de crueldad”.

El diputado subrayó que estas medidas “no apuntan a la defensa de la identidad nacional, la soberanía política ni la independencia económica, mucho menos a la justicia social”. Por el contrario, señaló que representan “la antítesis de lo que plantea el gobernador Insfrán”.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Basterra pidió el acompañamiento popular para que ingresen al Congreso los candidatos del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres. “De esa manera, le vamos a poner freno a tanta crueldad”, expresó.

Asimismo, marcó que la forma de enfrentar los problemas “no es con bronca, sino con solidaridad y compromiso, valores que no representa Milei”. Y concluyó: “Si el Gobierno nacional quiere aprender lo que es un buen ejercicio del Estado, puede venir a Formosa a ver cómo lo hace el gobernador Insfrán, a través de los lineamientos del Modelo Formoseño”.

Las obras deportivas de Insfrán

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este lunes la inauguración de dos obras deportivas de gran envergadura en la ciudad de Formosa: la primera piscina olímpica cubierta y climatizada de la provincia y una moderna pista de atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1. Con estas infraestructuras, la gestión provincial supera el centenar de inauguraciones realizadas durante 2025.

La piscina olímpica cubierta y climatizada es la primera en su tipo en el NEA y cuenta con características singulares al tratarse de una obra pública con acceso libre para los deportistas. Mide 25 por 50 metros y fue construida bajo normas internacionales de seguridad y sanidad. Para su funcionamiento se levantó un edificio envolvente de 11.784 metros cuadrados, con control de clima y humedad.

En la planta baja se encuentran los accesos, sanitarios adaptados, oficinas y áreas técnicas. En los niveles superiores hay vestuarios, salas médicas, espacios para entrenadores, jueces y guardavidas, además de un gimnasio. El complejo dispone de tribunas para 850 personas, palcos, bufés, salas de prensa y conferencias, con accesibilidad universal garantizada.

La pista de atletismo, por su parte, está construida con el sistema SR Sprint certificado por World Athletics, lo que asegura condiciones de competencia internacional. Tiene una superficie de casi 5.000 metros cuadrados y un óvalo interior de 8.955. Incorpora vestuarios, enfermería, depósitos, ingreso para ambulancia y sistemas de riego automático con cisternas de 50.000 litros.