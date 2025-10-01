Deporte y desarrollo: Formosa inauguró una piscina olímpica única en el NEA y una pista de atletismo de nivel internacional

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este lunes la inauguración de dos obras deportivas de gran envergadura en la ciudad de Formosa: la primera piscina olímpica cubierta y climatizada de la provincia y una moderna pista de atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1. Con estas infraestructuras, la gestión provincial supera el centenar de inauguraciones realizadas durante 2025.

La piscina olímpica cubierta y climatizada es la primera en su tipo en el NEA y cuenta con características singulares al tratarse de una obra pública con acceso libre para los deportistas. Mide 25 por 50 metros y fue construida bajo normas internacionales de seguridad y sanidad. Para su funcionamiento se levantó un edificio envolvente de 11.784 metros cuadrados, con control de clima y humedad.

En la planta baja se encuentran los accesos, sanitarios adaptados, oficinas y áreas técnicas. En los niveles superiores hay vestuarios, salas médicas, espacios para entrenadores, jueces y guardavidas, además de un gimnasio. El complejo dispone de tribunas para 850 personas, palcos, bufés, salas de prensa y conferencias, con accesibilidad universal garantizada.

La pista de atletismo, por su parte, está construida con el sistema SR Sprint certificado por World Athletics, lo que asegura condiciones de competencia internacional. Tiene una superficie de casi 5.000 metros cuadrados y un óvalo interior de 8.955. Incorpora vestuarios, enfermería, depósitos, ingreso para ambulancia y sistemas de riego automático con cisternas de 50.000 litros.

Cabe destacar que la inauguración de estas infraestructuras marcó el cierre de una serie de actos antes de la veda electoral. En lo que va de 2025, la provincia habilitó más de 100 obras en distintos puntos del territorio, desde establecimientos educativos y centros de salud hasta obras de infraestructura básica.

Insfrán cruzó a Milei por el pacto con EEUU

En el acto, el mandatario reflexionó: "Es el peor, todavía ni dos años hace que gobierna y ahora está desesperado". "Hace poco su patrón Trump, a través de su secretario de Tesoro, sacó tres o cuatro tuits y lo hizo creer que era una persona más o menos invencible", recuperó Insfrán.

En relación al aumento del valor del dólar durante toda la jornada, el mandatario se refirió a la tensión cambiaria que sufre la economía del país: "Hoy el mercado nuevamente le hizo sentir que no es así y entonces apurado, su patrón lo va recibir dentro de catorce días ya cerca de las elecciones, para ver si puede llegar por lo menos si puede llegar al 26". "Espero que Formosa de una vez más una demostración de que somos un pueblo esclarecido y por sobre todas las cosas, agradecido", reflexionó de la cara a las elecciones de octubre y la elección de diputados nacionales de la provincia.

"Por ser el ultimo día en que podemos hacer inauguraciones, desearles que puedan disfrutar, que puedan aprovechar porque en estos momentos en que vivimos en nuestro país, o el momento que vive nuestro país no es un momento muy azaroso. Tenemos el peor presidente de la historia. En el momento mas difícil del mundo", concluyó sobre la política nacional.

En cuanto a la obra inaugurada en el complejo deportivo, ubicado en el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, el gobernador se refirió a las posibles críticas de la oposición: "Aunque quieran decir que no es olímpica, que la obra es una mentira, 'la única verdad es la realidad' decía el general Perón, y la realidad está aquí". Y recordó: "Cuando hacía el secundario vine en varias oportunidades a competir al campo de deportes, pero no teníamos una posibilidad de hacer deporte como esta".