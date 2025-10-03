La conversación en las redes sobre Espert impacta en la imagen de Milei

Fue idea del propio Javier Milei que José Luis Espert encabezara la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país. Tiene cierta lógica, entonces, que el Presidente pague un costo en su imagen a medida que se conocen nuevos detalles del escándalo de plata narco en el que aparece involucrado su candidato, que no acierta a dar una respuesta convincente respecto a si efectivamente recibió dinero y favores del presunto narco Fred Machado, con prisión domiciliaria en Río Negro. De acuerdo a un estudio, "Espert" y "Fred Machado" fueron los conceptos más asociados a Milei en las redes entre el 28 y el 30 de septiembre.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El estudio pertenece a la consultora Ad Hoc, que se especializa en el análisis del diálogo en las redes, justamente el espacio donde es más fuerte La Libertad Avanza. Según este trabajo, los principales temas de conversación sobre Milei en los últimos días estuvieron vinculados a Espert y su financista para la campaña 2019, superando ambos largamente las más de 10 mil menciones. Luego de ellos quedó la fugaz visita del Presidente a Ushuaia, que terminó de manera abrupta porque no pudo hacer la caminata de cierre que tenía planeada por las protestas. Recién después de estos tres ítems se ubicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su respaldo a la gestión libertaria. En la lista hubo otras referencias al escándalo con "Candidato de Milei" -en séptimo lugar- y "Narco Fred -en duodécima posición-.

El pico de la conversación digital sobre el escándalo del financiamiento narco sucedió entre el domingo 28 y el lunes 29, luego de la publicación de El DiarioAr que reveló que existía una causa en la justicia de Estados Unidos en la que constaba un registro de contabilidad de Fred Machado en el que Espert aparecía recibiendo 200 mil dólares. Esa contabilidad clandestina fue tomada como prueba por parte de los fiscales de Texas y el canal de televisión de Dallas que inició la investigación. Machado fue el principal aportante de la campaña de Espert en 2019 y está acusado de narcotráfico y fraude.

En lo referido al propio Espert, los principales temas de comunicación con los que estuvo vinculado en las redes fueron, obviamente, Fred Machado y en segundo lugar Karina Milei. En el listado aparece también la "Jeep blindada", en referencia a la camioneta Cherokee que le preestó Machado para que utilice durante la campaña. La camioneta fue víctima de un misterioso ataque en Madero y Córdoba, en agosto de 2019, cuando se dirigía a dar una entrevista. "No sabemos si son piedras o balas", diría luego Espert.

La lista la cierra la diputada Lorena Villaverde, quien va como candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro, que aparece con alguna vinculación al caso. La actual pareja de Villaverde, Claudio Cicarelli, es primo de Machado y su presunto testaferro. El diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, quien compite con Villaverde en estas elecciones, suele recordar que en 2002 ella fue detenida en Florida, Estados Unidos, con casi medio kilo de cocaína. Además, también es investigada por la justicia rionegrina por una posible estafa en el emprendimiento inmobiliario Las Grutas. Da toda la sensación que este escándalo narco-político que ya ocasiona a Milei un daño en su imagen no hizo más que empezar y que ofrecerá nuevas revelaciones en los próximos días.