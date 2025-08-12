Caso $Libra: reunión clave en Diputados para destrabar la investigación

El diputado y titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, advirtió que la Cámara de Diputados pondrá esta tarde "fin al bloqueo del oficialismo y aliados" sobre la investigación de la estafa $Libra que promocionó el presidente Javier Milei, paralizada hace 4 meses ante la imposibilidad de elegir autoridades.

"Hoy vamos a poner fin al bloqueo del oficialismo y aliados sobre la investigación de lo ocurrido con $LIBRA. Se terminan las trampas y artimañas que desde el primer día montaron en el Congreso para evitar que se investiguen las responsabilidades políticas y el nivel de participación del presidente Milei y sus funcionarios más cercanos en esta estafa de criptomoneda", escribió Ferraro en la red social X.