Luego de la dura derrota que sufrió el Gobierno nacional en el Congreso la semana pasada, el presidente Javier Milei y su entorno seguirá de cerca la reunión que esta tarde a las 17 habrá en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se tratará una modificación al estatuto interno para destrabar el caso $Libra. Esta comisión investigadora sobre la estafa que promocionó el Presidente está bloqueada hace 4 meses por un empate en la definición de autoridades hace 4 meses. El proyecto pretende modificar la reglamentación para que en casos de empate se le de la presidencia "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno".
Caso $Libra: reunión clave en Diputados para destrabar la investigación
Los legisladores definirán modificar una reglamentación para que la comisión investigadora sobre el caso $Libra pueda comenzar a trabajar luego de estar bloqueada desde hace 4 meses.
Ferraro, sobre la comisión $Libra: "Vamos a poner fin al bloqueo del oficialismo"
El diputado y titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, advirtió que la Cámara de Diputados pondrá esta tarde "fin al bloqueo del oficialismo y aliados" sobre la investigación de la estafa $Libra que promocionó el presidente Javier Milei, paralizada hace 4 meses ante la imposibilidad de elegir autoridades.
"Hoy vamos a poner fin al bloqueo del oficialismo y aliados sobre la investigación de lo ocurrido con $LIBRA. Se terminan las trampas y artimañas que desde el primer día montaron en el Congreso para evitar que se investiguen las responsabilidades políticas y el nivel de participación del presidente Milei y sus funcionarios más cercanos en esta estafa de criptomoneda", escribió Ferraro en la red social X.
Consumo en picada: Ledesma, Mastellone y Molinos cerraron balances en rojo
Los balances de algunas de las principales empresas alimenticias del país arrojaron que los márgenes operativos fueron negativos. Fuerte contracción de ventas producto de la crisis económica.
El desplome de ventas registrada en el consumo masivo generó que los balances presentados por las principales empresas alimenticias hayan arrojado resultados profundamente negativos. Las firmas Ledesma, Mastellone y Molinos sufrieron pérdidas significativas en los últimos meses.
La razón por la que Milei prometió dejar los insultos: ni los propios lo bancan
Javier Milei sorprendió al anunciar que no insultaría más a sus adversarios para dar paso a una supuesta discusión de ideas. Un estudio aparecido recientemente realizado por dos especialistas en comunicación política mostró que, en verdad, su estilo ya no lo apoya buena parte de quienes se declaran sus simpatizantes. El interrogante será ver si de veras el Presidente cumple su promesa y si ese Milei desprovisto de insulto genera la misma atracción.
"Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas", anunció Javier Milei la semana pasada en una nueva presentación en la Fundación Faro, el think tank y organismo de recaudación de la ultraderecha local. De esa manera, el Presidente buscó darle un motivo virtuoso al abandono de la forma grosera de expresarse que lo caracterizó desde sus épocas de panelista televisivo. El problema es que ahora está a cargo del gobierno y sus insultos causan cada vez menos gracia y más irritación. Así surge de un trabajo realizado por los especialistas en comunicación política Patricia Nigro y Mario Riorda, donde un 37% de quienes se declararon simpatizantes de Milei desaprobaron su estilo de comunicación. "Existen claros signos de rechazo al estilo discursivo incivil del presidente argentino", resumieron. La intriga será ver a Milei de nuevo en campaña -el jueves encabezará un acto en La Plata- sin dedicar insultos a opositores y críticos y debatiendo "ideas", genera el mismo interés que el chabacano que conocemos.
Medios internacionales exponen el recorte y la represión a discapacitados de Milei
En el mundo exponen el ajuste del presidente argentino y destacan que ataca a sectores desprotegidos como los jubilados.
Milei va a usar un viaje oficial a EEUU para ver a Fátima Florez en Las Vegas
El Presidente espera viajar a Estados Unidos los primeros días de septiembre. Si bien aún no tiene confirmada su bilateral con Donald Trump, irá a dar una charla en Harvard y a ver a su ¿ex novia?. Además, espera cerrar el acuerdo de aranceles con la administración norteamericana.
El Presidente Javier Milei va a usar un viaje oficial a Estados Unidos para ir a ver a Fátima Florez el 5 de septiembre en la ciudad norteamericana de Las Vegas. El mandatario espera ir hacia Estados Unidos los primeros días del mes próximo ya que el 7 de ese mes son las elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires. ¿Estará presente en el país si las encuestas en los días finales le son adversas?
El Gobierno quiere patear la deuda en pesos para después de las elecciones
La Secretaría de Finanzas quiere que más de la mitad del vencimiento de deuda de esta semana pase para después de las elecciones legislativas de octubre. El mercado exigirá una súper tasa para convalidarlo. Estas tasas incentivan la bicicleta financiera y terminan por ahogar la actividad económica. Temor a la ruptura de la cadena de pagos.
El Tesoro tiene un ahorro de 15 billones de pesos para cubrir el vencimiento que no se renueve
El Gobierno va a intentar forzar al mercado a que acepte postergar más de la mitad del vencimiento de deuda de esta semana para después de las elecciones, lo que provocará un incremento mayor de la tasa de interés, que luego se transmite al resto de la economía real aumentando el costo del crédito para empresas y personas y del financiamiento de los saldos impagos de las tarjetas de crédito, entre otros canales.
