"Sumar fuerzas para frenar a Milei": el nuevo spot de Fuerza Patria

Con el lema “Para frenar a Milei y para seguir construyendo, tenemos que #SumarFuerzas”, el frente electoral Fuerza Patria presentó su nuevo spot de campaña de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El video, difundido en redes sociales, llama a la unidad como herramienta para resistir el ajuste y defender derechos conquistados.

El nuevo mensaje del peronismo hace hincapié en las obras paralizada del gobierno de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense donde el gobierno provincial decidió continuar con fondos propios. Según las últimas encuestas, Fuerza Patria se posiciona en la Primera y la Tercera Sección Electoral, regiones fundamentales del peronismo de cara a los comicios provinciales.

Campaña en la provincia de Buenos Aires

El nuevo video sucede al primer spot de campaña lanzado hace dos semanas, donde se mostraban trabajadores agrarios, industriales, entre otros, acompañados por la frase “Sumar fuerzas. Las de nuestra gente”. Ese primer mensaje fue compartido por Axel Kicillof como también por Sergio Massa en sus redes y funcionó como presentación del frente, que reúne a sectores del PJ, sindicatos y organizaciones sociales bajo el liderazgo de Axel Kicillof y Verónica Magario.

"Tenemos una tarea: SUMAR FUERZAS para frenar a Milei y defender el futuro. La boleta de #FuerzaPatria es el instrumento. Un escudo para proteger a las y los bonaerenses", escribió Kicillof en su cuenta de X en el lanzamiento del primer spot.

Los desafíos electorales

La provincia de Buenos Aires elegirá la renovación de la mitad de sus bancas en la Cámara de Diputados provincial y parte de las del Senado, junto con legisladores nacionales y cargos en los 135 distritos. En los comicios de septiembre se renovarán 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado.

El lanzamiento coordinado de "Sumar fuerzas" marcó así el inicio formal de una campaña que el peronismo bonaerense considera decisiva para frenar el avance de las políticas libertarias en el territorio que concentra el 40% del padrón electoral nacional.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria cuenta con 37 miembros en la Cámara de Diputados provincial, siendo la primera minoría, aunque sin mayoría para imponer proyectos. La elección del 7 de septiembre será crucial para definir el equilibrio de fuerzas en la Legislatura bonaerense y marcar el rumbo político de cara a 2027.