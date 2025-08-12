La respuesta de Bullrich para los jubilados y personas con discapacidad: "Un año y medio no es nada, confíen"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eligió no dar respuestas a los jubilados y a las personas con discapacidad, víctimas del ajuste de Javier Milei. Les pidió, por el contrario, que "confíen", ya que "un año y medio en la historia de 100 años de robo a las cajas de los jubilados no es nada". Las iniciativas que buscaban protegerlos y que habían sido sacionadas por el Congreso fueron vetadas por el mandatario.

"Confíen que va a haber una recomposición de la Argentina", dijo en diálogo con La Nación Más, y continuó, sin citar ningún informe que verificara sus dichos: "Ya hay millones de jubilados que salieron de la pobreza, porque salieron casi 11 millones de argentinos de la pobreza".

En línea con los ataques discursivos del Presidente contra las personas con discapacidad, volvió a hablar de "los discapacitados truchos" para cuestionar las pensiones que fueron otorgadas años atrás y que hoy se convirtieron en blanco del Gobierno. Fue entonces cuando deslizó una irrisoria frase y planteó que "hay un pueblo con 100% de personas con discapacidad".

"En este proceso de estabilización va a haber respuestas para los verdaderos discapacitados", insistió Bullrich y añadió: "Se robaron la gente de los verdaderos discapacitados para discapacitados truchos".

Noticia en desarrollo