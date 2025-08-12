Patricia Bullrich está inquieta. En su entorno no quieren terminar de confirmar su candidatura como cabeza de listas de senadores por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. "El partido no termina hasta que termina", afirmaron a su alrededor. Es que la ministra está negociando con los Milei quién será su sucesor.

Una fuente del Gobierno del entorno de Karina Milei le reveló a El Destape que la ministra quiere a su Nº2 actual del Ministerio de Seguridad al frente de la cartera cuando ella asuma su banca en el Senado. "Y guarda porque tal vez gana y puede volver si no le gusta lo que está pasando en el Ministerio si pusieron a alguien que ella no quiere", advirtieron en Casa Rosada.

Quien quiere Bullrich al frente a partir de diciembre es Alejandra Monteoliva, hoy Secretaria de Seguridad Nacional. "No sería un lugar político de una persona de ese porte para ese lugar pero pero sí de alguien que sabe un montón del tema y tiene gestión", afirmaron desde el bullrichismo ante este portal sobre la preferida de la ministra.

Hay varios nombres en danza para el reemplazo de Bullrich. Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro y hasta Diego Valenzuela. "Guarda que quizás ponés a un político que habla muy bien, todo bárbaro, pero en la gestión del Ministerio es un desastre", anticipó una persona del riñón de Bullrich.

Desde el entorno de la ministra hicieron saber a El Destape que "Bullrich asume su banca sí o sí, no hay ninguna manera de que vuelva al Ministerio". Y siguieron: "No va a ser una candidata testimonial. Va a asumir y va a ordenar el bloque ahí". Patricia sabe que va a esa tarea a vigilar y amurallar la gobernabilidad de los embates que creen en el Gobierno que les tiene preparado la vicepresidenta Victoria Villarruel en los próximos dos años.

Se espera que si asume la banca y los Milei le cumplen el deseo de poner como ministra a Monteoliva, "Pato" va a seguir liderando esa cartera desde las sombras. El joystick ya lo tiene y lo conoce de memoria.

Valenzuela es otro que picó en punta para quedarse con esa cartera. El intendente de Tres de Febrero tiene un plus que el resto no. "Es un hombre de Patricia", destacan desde el bullrichismo.

Por ahora nadie quiere levantar la perdiz de lo "testimonial". Karina Milei bajó la orden de que asumen todos. Valenzuela es candidato a senador por la primera sección en PBA. Dice que renuncia a la intendencia y asume su banca. Después de diciembre todo puede cambiar.

Bullrich, además, ya mira el 2027. Sabe que una victoria contundente en CABA ("mide muy bien, podemos sacar 50 puntos", dicen en su entorno) la va a posicionar. ¿A qué? Nadie lo tiene claro aún pero hay pistas.

Tiene dos caminos. Uno es la jefatura de gobierno porteño. Un viejo anhelo de ella, aunque se queje y diga en privado: "Me aburre ocuparme de los baches y los semáforos". Otra búsqueda es acompañar a Milei en la fórmula 2027 para intentar la reelección. "Puede ser, ya va a estar en el Senado. Igual ahí tal vez se aburre. Ella no puede estar aburrida o con pocas tareas, le gusta estar de acá para allá todo el día", cuenta a El Destape una persona que la conoce y mucho hace años.

En 2031 va a tener 75 años. Su deseo de ser Presidenta parece estar intacto hoy. "No frena nunca ella, va a frenar el día que ya no esté más", dicen desde su riñón. ¿Se animará a desafiar a Milei en 2027? ¿O va a esperar 4 años más?