Kicillof ofreció a los gremios docentes un aumento salarial de 5% en dos tramos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofertó a los gremios que nuclean a las y los trabajadores docentes un nuevo aumento salarial de 5% en dos tramos, 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, sobre la base de los haberes vigentes al de julio. Cumpliendo sus compromisos aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas de Javier Milei, la gobernación de Axel Kicillof acercó una nueva propuesta de aumento a los gremios docentes.

La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre. "El Gobierno de la Provincia ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales desde el primer día de la gestión del Gobernador Axel Kicillof y así lo seguirá haciendo", comentaron a El Destape desde la gobernación.

Cómo quedaría el salario docente en agosto

Finalizada la reunión, que fue virtual, la dirigencia gremial de los docentes confirmó que va a poner en consideración de los afiliados la nueva oferta. SUTEBA, por ejemplo, anunció que hoy mismo va a hacer asambleas para discutir la propuesta y votar por la aprobación o el rechazo.

De acuerdo al comunicado oficial del FUDB, en agosto el sueldo de un docente del nivel inicial con jornada simple quedaría en $700.000. Esto implica un aumento acumulado del 25,9% en lo que va del año contra una inflación acumulada hasta junio del 15,1%, según el último reporte del INDEC. A esto se le suma la cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de las negociaciones en la segunda quincena de noviembre.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se indicó que con este esquema, un preceptor pasaría a cobrar $600.070 en agosto y $614.690 en octubre; un maestro de grado inicial, $700.000 y $713.217, respectivamente; un maestro de grado con 5ª hora, $882.991 y $900.672; y un profesor con 20 módulos, $905.433 y $927.518.