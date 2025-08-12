El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó que el presidente Javier Milei "gemía" mientras escuchaba el plan de desregulación que le presentó después de que ganara las elecciones de 2023.

"La reunión duró seis horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, que estaba teniendo un orgasmo", reveló Sturzenegger en diálogo con el canal de YouTube Deja Vu.

El ministro de Desregulación contó cómo llegó a "las dos pilas" de decretos que le presentó a Milei en el inicio de su gobierno para ajustar y desregular el Estado nacional, sus empresas y entes. "Dos años antes de que llegara Javier al gobierno empezamos a trabajar en un proyecto de revisar todas las leyes. Era un proyecto que originalmente lo habíamos preparado para Patricia Bullrich. Cuando Patricia pierde y pasa Javier la balotaje, Patricia me escribe al día siguiente y me dice: 'Federico, no te desanimes. El proyecto que hicimos juntos va a ver la luz, mucho mejor, con Javier'", recordó el funcionario.

Y continuó: "Se lo llevamos a Javier. Puse sobre la mesita de luz las dos pilas. La reunión duró seis horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, que estaba teniendo un orgasmo, a medida que le iba contando."

Finalmente, el ministro se congratuló por el ajuste, las decenas de miles de despidos de trabajadores públicos y las privatizaciones en camino, que hoy ya están provocando múltiples protestas y reclamos en la calle de los sectores más vulnerables -jubilados, discapacitados, trabajadores de la salud y educación pública, entre otros- que quedaron ahora aún más desprotegidos. "Si vos me preguntás cuánto de esto está hecho, el 25%", celebró con una sonrisa.