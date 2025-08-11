Milei vuelve con una visita fugaz a la provincia para hacer campaña

La Libertad Avanza pone todas sus energías en la instalación de sus candidatos provinciales a menos de un mes de las elecciones del 7 de septiembre y por segunda vez en una semana Javier Milei se mostrará en sueño bonaerense con los 8 cabezas de listas.

Será este jueves en el club Atenas de La Plata cuando por la tarde cerrará un acto en el que sumarán a figuras del gabinete nacional y a los armadores libertarios como Sebastián Pareja y la determinante Karina Milei a modo de gran lanzamiento de campaña.

Es que por estas horas el principal desafío que enfrenta LLA para los estrategas de campaña es el nivel de desconocimiento de los candidatos. Ninguno supera el 40% de conocimiento. Por eso la primera acción incluyó vestir de violeta a todos ellos. En estas cuatro semanas la tarea será asociarlos lo más posible a cada uno con el presidente y el color partidario. En el cuarto oscuro Milei no va a estar en la boleta y los rostros visibles serán solo el del primer y segundo candidato.

Este jueves se prevé una presencia destacada para Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial que encabeza la sección platense. El fin de semana dió un raid de entrevistas para instalar que no hubo nepotismo en su designación y que su trayectoria en el Estado es anterior a la llegada de las ideas libertarias.

La primera acción, con la provocadora foto en Villa Celina, tuvo el efecto deseado. Con el sello de Santiago Caputo, se corrió el eje de la conversación y se instaló la imagen que fue objeto de discusión en redes y medios tradicionales.

Mientras eso ocurre en la superficie, en las profundidades deben definirse los nombres de la lista nacional que se se sumarán luego para apuntalar a los desconocidos. Las reuniones se sucederán entre Karina, Pareja, Lule Menem y Cristian Ritondo aunque los nombres están bastante definidos, falta acordar los lugares en el que se ubicarán los otrora macristas detenidos en fervientes libertarios.

Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro figuran para sumarse a la nómina que encabece José Luis Espert.

“Hay reuniones de todo tipo para cerrar los nombres”, aseguran desde La Plata.”A diferencia del cierre de septiembre, ahora hay una única lista en discusión. Y fruto del trabajo sostenido y el buen vínculo de Cristian y LLA, marcha todo con tranquilidad”, reafirman en el entorno del presidente del PRO bonaerense.

Del otro lado de la General Paz, la candidatura de Patricia Bullrich como senadora aparece confirmada, será secundado en principio por un libertario desconocido a instalar. Para diputados el ladero de Mauricio Macri Fernando de Andreis suma puntos mientras que la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre empieza a ser descartada por el veto de Karina y los Menem.