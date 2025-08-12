“Hay límites y el Presidente no los respetó”: Ian Moche respondió al tuit de Javier Milei

Tras los ataques del presidente Javier Milei, Ian Moche, activista de 12 años con autismo, le exigió al mandatario una disculpa pública. Su madre, Marlene Spesso, denunció el destrato y la exposición violenta que sufrió su hijo: “Como es una persona pública, ¿tiene que bancarse las injurias?”, disparó.

En una entrevista con El Destape 1070, Ian Moche, activista por los derechos de las personas con discapacidad, se refirió al polémico tuit que el presidente Javier Milei reposteo el 1 de junio, en el que se lo vinculaba con una supuesta operación política junto al periodista Paulino Rodríguez. El mensaje, originalmente publicado por un usuario anónimo, incluía imágenes del niño de 12 años con autismo y lo acusaba de ser parte de una “familia ultrakirchnerista”.

“Lo del tuit no fue un error porque él sabía lo que estaba haciendo. Lo mejor que podría hacer Milei es pedir disculpas públicas”, afirmó Ian. Y agregó con firmeza: “Hay límites y el Presidente no los respetó”. Su madre, Marlene Spesso, también se pronunció en la misma entrevista: “Milei está diciendo, prácticamente, que como Ian es una persona pública, que se banque el destrato y las injurias”.

La denuncia de Ian a Milei

La familia de Ian presentó una demanda judicial contra el presidente, patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, exigiendo la eliminación del posteo por violar el principio del interés superior del niño. Milei, sin embargo, se negó a borrarlo y presentó un escrito en el que argumenta que su cuenta en X (@JMilei) es personal y que su actividad en redes no lo representa como jefe de Estado.

En su defensa, Milei sostuvo que el reposteo fue una “expresión crítica” sobre el periodista Paulino Rodríguez y que Ian fue “instrumentalizado con fines ideológicos”. También negó que el contenido haya constituido una agresión al honor o integridad del niño, y apeló a la libertad de expresión como escudo legal.

Activismo y vulnerabilidad

Ian Moche es reconocido por su labor como activista por la inclusión y los derechos de las personas neurodivergentes. La respuesta del presidente no solo desató una controversia política, sino que puso en discusión el trato institucional hacia niños con discapacidad y el uso de redes sociales por parte de figuras públicas.