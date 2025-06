De manera insólita, el presidente, Javier Milei, se la agarró este domingo en sus redes sociales con un niño con autismo y lo acusó de ser parte de una operación "ultra kirchnerista".

Se trata de Ian Moche, un niño de 12 años que posee autismo y que se convirtió en un reconocido influencer a partir de su rol de activista y comunicador del tema en sus redes sociales y en los medios de comunicación.

La cuestión comenzó cuando, días atrás, Ian Moche y su madre, Marlene Spesso, revelaron en declaraciones al canal de streaming Gelatina un diálogo que mantuvieron con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que el funcionario les habría dicho que “si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

A raíz de ello, Ian Moche y su madre fueron invitados la semana pasada al programa que el periodista Paulino Rodrigues tiene en La Nación Más, en el que criticaron la actitud de Spagnuolo por no ocuparse de los problemas de la propia área que él mismo encabeza.

La reacción de Milei se produjo este domingo cuando un tuitero de nombre "Hombre Gris" acusó a Paulino Rodrigues de operar contra Milei a través de Ian Moche y, a su vez, acusó a la familia del niño de ser "ultra kirchnerista".

"Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner", expresó el usuario, acompañándolo con una foto en la que se ve a Moche con ambos dirigentes peronistas.

El posteo fue compartido luego por el propio Milei, quien añadió: "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...".

La denuncia de la madre de Ian Moche contra Diego Spagnuolo de la ANDIS

La madre de Ian Moche denunció que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la culpó por tener "un hijo con discapacidad" y corrió al Estado de cualquier tipo de responsabilidad. También contó que el funcionario criticó que exista un certificado de discapacidad que permite estacionamiento libre y peaje gratuito.

“A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga ‘Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado'”, dijo Marlene Spesso en diálogo con la plataforma Gelatina. Durante el reportaje, Marlene -la madre de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo- dio detalles de la reunión que mantuvo con el funcionario titular de ANDIS, un organismo que sigue sumando polémicas y repudios durante la gestión libertaria.

Su hijo Ian, que también estuvo presente en el encuentro con el funcionario, reveló que Spagnuolo se atrevió a cuestionar los beneficios que tienen aquellos que adquieren un certificado de discapacidad. "Que diga que los derechos adquiridos no son adquiridos. A nosotros nos costó mucho lograr esos derechos. Nos hizo un cuestionamiento que fue, literalmente, '¿porque yo tengo que pagar peaje y ustedes no?'", comentó Ian.