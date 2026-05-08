Imputaron a Demian Reidel por el escándalo con las tarjetas de crédito en Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González imputó al ex titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Demian Reidel y puso en marcha una investigación penal por supuestas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la compañía estatal durante su gestión, que terminó en febrero pasado.

La causa comenzó tras una denuncia realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, que también involucró a miembros del directorio, la sindicatura y funcionarios relacionados con el uso de una tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402.

El fiscal González promovió la investigación para establecer si hubo “irregularidades penalmente relevantes” en el uso y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, momento en el que Reidel fue echado del directorio en medio de este y otros escándalos por sospechas de corrupción.

La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el pedido de instrucción, González también involucró a integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la empresa por una supuesta omisión en las tareas de control, supervisión y autorización de los gastos corporativos efectuados.

La investigación cobró impulso tras la difusión de un documento denominado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.

Qué dice la imputación del fiscal Ramiro González contra Reidel

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El fiscal afirmó que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González señaló que la documentación presentada no permitía identificar al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni aclaraba si los consumos fueron realizados con una sola tarjeta o con plásticos adicionales. El fiscal también indicó que no había una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos incluidos en el informe.

En otro apartado del dictamen, González advirtió que, aun si algunos consumos hubieran sido realizados en viajes oficiales, los gastos detectados podrían ser incompatibles con la normativa vigente sobre viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal solicitó incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. Además, pidió información bancaria detallada sobre cada operación efectuada, incluyendo fecha, comercio, monto y usuario de la tarjeta utilizada.

Las sospechas de corrupción por las que lo echaron a Demian Reidel de NASA

Demian Reidel presentó su renuncia a Nucleoeléctrica Sociedad Anónima el 9 de febrero pasado luego de haber sido denunciado por diversos hechos de corrupción que involucran sobreprecios en productos y servicios del organismo y señalado por saldar deudas personales con activos de dudosa procedencia.

La primera denuncia involucró irregularidades en procesos de contratación, puntualmente en una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha que habría implicado un sobreprecio estimado en más del 140% respecto del contrato vigente y de los valores históricos del servicio.

Luego, el entonces titular de Nucleoeléctrica recibió una nueva denuncia por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que lo acusa de haber adquirido un software para las centrales por siete millones de dólares, un sobreprecio de más del 1.000%.

El programa señalado es un sistema de gestión administrativo denominado SAP S/4HANA que, según lo investigado por el mismo sindicato, valdría 600.000 dólares. Debido a ello, se solicitó la cancelación de la compra, al igual que se hizo con el servicio de limpieza.

Por último, Reidel también quedó en la mira a fines de enero por haber saldado deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Aunque rechazó las acusaciones y aseguró que el dinero lo obtuvo de operaciones “transparentes” que “constan en su declaración jurada”, por el momento no pudo comprobarse.