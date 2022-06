Reaparece Cristina Kirchner, tras la crisis que derivó en la salida de Kulfas

La vicepresidenta estará este lunes en un plenario invitada por la CTA en Avellaneda. Será la primera aparición de la vice tras la crisis del off the record que terminó con la salida de Matías Kulfas.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reaparecerá el lunes en un plenario de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en el municipio bonaerense de Avellaneda. Será la primera aparición de la ex mandataria tras la crisis del off the record del ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas, hecho que derivó en la salida del funcionario.

El Día de la Bandera, en el que se conmemora el fallecimiento del creador de la insignia patria, el general Manuel Belgrano, la central obrera que lidera Hugo Yasky realizará un plenario de delegados en el parque La Estación del municipio de Avellaneda, en el que se anunció la presencia de 1800 delegados de la CTA del país.

El encuentro llevará como lema "20 de Junio. La Vigencia de Belgrano. Estado, mercados y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria". Además de la ex mandataria y Yasky, está anunciada la presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y jefe político del peronismo de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

La última aparición de CFK

La última aparición pública de Cristina Kirchner fue a comienzos de junio, en el acto por los cien años de la petrolera estatal YPF. Este aniversario logró la reunión en público de la Vicepresidenta con el presidente Alberto Fernández. En ese marco, la titular del Senado le reclamó al primer mandatario que use "la lapicera con los que tienen que darle cosas al país".

Fue en ese contexto que le reclamó a la empresa Techint que "traiga su producción al país", en referencia a los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Y sumó: “No podemos darles USD 200 millones para que se paguen ustedes mismos a una subsidiaria".

Al otro día, desde Desarrollo Productivo refutaron a la vice y salieron a denunciar una supuesta licitación hecha a medida en favor de Techint por parte del área de Energía del Gobierno nacional, en mano del kirchnerismo. La ex presidenta twitteó afirmando que fue "injusto" y "doloroso" el hecho que definió como una operación.

Horas después, el Presidente respaldó a la vice y le pidió la renuncia a Kulfas. Pese a las denuncias, el ex ministro negó cualquier irregularidad ante la justicia. Este miércoles la cartera de Desarrollo Productivo fue ocupada por el ex embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.