Cristina Kirchner refutó una operación en su contra: "Muy doloroso que lo ejecuten funcionarios"

La vicepresidenta salió en las redes sociales a refutar una operación mediática y dejó un mensaje al Frente de Todos.

Tras el reencuentro que mantuvieron Cristina Kirchner y Alberto Fernández, la vicepresidenta quedó en el centro de una operación replicada por los grandes medios. Por este motivo, CFK salió en las redes sociales a refutar la información y dejó un mensaje al Frente de Todos.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, la expresidenta citó un tweet de la empresa Energía Argentina que publicó un comunicado para desarticular una noticia que circuló en las últimas horas: "A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", expresó el mensaje.

En el comunicado distribuido por la empresa de energía se muestra una captura del mensaje que impulsó la operación mediática. Es una "información en OFF" que, según Energía Argentina, salió "desde el Ministerio de Producción a distintos periodistas".

El comunicado completo de Energía Argentina que compartió CFK

Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Te pido que uses la lapicera"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió este viernes al presidente Alberto Fernández que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país". Lo hizo en el marco del acto de los 100 años de la petrolera estatal YPF, donde se volvieron a encontrar luego de tres meses sin diálogo debido a las diferencias por el rumbo económico del Gobierno.

"Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central por distintos medios, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Lo que te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. No significa ni pelearse, ni nada. Es necesario que la sociedad sepa lo que hay que hacer, porque la Argentina le dio mucho a mucha gente", planteó la ex mandataria, dirigiendose al Jefe de Estado.