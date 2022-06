Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Matias Kulfas

El presidente le pidió la renuncia al ministro tras la polémica desatada por una operación contra Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas. El pedido de mandatario llegó tras la polémica por un mensaje contra Cristina Kirchner que habría salido de su cartera.

La vicepresidenta había quedado en el centro de una operación replicada por los grandes medios. CFK salió en las redes sociales a refutar la información y dejó un mensaje al Frente de Todos. "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", expresó.

"Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández también había sumado su apoyo a Cristina Kirchner. Mediante sus redes sociales, el presidente calificó el accionar como "éticamente reprochable" pidió que se debata "con responsabilidad".

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

El comunicado citado por ambos pertenece a Energía Argentina, encargada de la licitación para el gasoducto Néstor Kirchner. En el escrito, la empresa energética comunicó: "A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta".

Noticia en desarrollo