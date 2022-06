Scioli asumió como ministro de Desarrollo Productivo

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento al flamante ministro que se incorpora a su Gabinete. También estuvo presente el flamante intervento de la AFI, Agustín Rossi.

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento este miercoles a Daniel Scioli como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. En el acto, también estuvo presente el flamante intervento de la AFI, Agustín Rossi.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex embajador argentino en Brasil reemplazará a Matías Kulfas, al que el Presidente le pidió la renuncia a raíz de la difusión de un off the record que apuntaba contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Rossi, reemplaza a Cristina Caamaño, que desde la llegada al gobierno del Frente de Todos fue interventora de la AFI.

Previo al juramento, el Presidente agradeció tanto a Kulfas como a Caamaño. "Les pido a todos que tenemos que recuperar el salario, mejorar la redistribución del ingreso", afirmó

(Nota en desarrollo)