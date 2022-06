Cristina Kirchner alertó por la falta de reservas y apuntó a los dólares que se lleva Techint

La vicepresidenta ejemplificó la falta de compromiso del sector privado con las políticas que desarrolla el grupo Techint en el país. Alberto también fue crítico con el empresario que lidera una de als principales compañías que oepra en el país.

En los festejos por los 100 años de YPF en el predio de Tecnópolis, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, advirtió por la debilidad de las reservas en el Banco Central y pidió por endurecimiento en las relaciones con los grandes empresarios del país para defender los intereses del Estado. Desde esa perspectiva, ejemplificó la falta de compromiso del sector privado con las políticas que desarrolla el grupo Techint en el país.

La expresidenta se mostró esperanzada en que "Argentina se convierta en un gran proveedor de energía para el mundo". Al mismo tiempo, le reclamó a la empresa Techint que "traiga su producción al país", al brindar un discurso en el acto que se llevó a cabo en la localidad de Villa Martelli. Y sumó: “No podemos darles USD 200 millones para que se paguen ustedes mismos a una subsidiaria".

En ese sentido, Cristina añadió: "Yo creo que tenemos que entender que las decisiones que responden a los intereses de las grandes mayorías encuentran muchas críticas". En tanto, expresó: "Yo te dije, Alberto, la otra vez, que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, y eso no significa pelearse".

"Hay que sentarse, no como amigos, sino como pidiéndole que devuelvan, no como regalo, a los empresarios. Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas”, alertó la vicepresidenta.

En otro pasaje, la vicepresidenta destacó: “Debemos centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones inflacionarias y hacerlo en función de las grandes mayorías". Y agregó: El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Acá, en la Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados hay tensiones y conflictos".

A su turno, el presidente Alberto Fernández recordó un encuentro con Paolo Rocca, y sostuvo: "Tuve una charla con el presidente de Techint. Le planteé mi preocupación porque ellos hagan su aporte en ese proyecto. Creo que ganar dinero no es una indecencia, lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos".

Por último, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón.

Con información de Télam