Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Lo que te pido que uses la lapicera"

La vicepresidenta se reencontró con el Presidente, luego de tres meses sin hablarse. Defendió la estatización de la petrolera estatal durante su mandato, criticó el endeudamiento durante el macrismo y se refirió a la puja distributiva.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió este viernes al presidente Alberto Fernández que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país". Lo hizo en el marco del acto de los 100 años de la petrolera estatal YPF, donde se volvieron a encontrar luego de tres meses sin diálogo debido a las diferencias por el rumbo económico del Gobierno.

"Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central por distintos medios, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Lo que te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. No significa ni pelearse, ni nada. Es necesario que la sociedad sepa lo que hay que hacer, porque la Argentina le dio mucho a mucha gente", planteó la ex mandataria, dirigiendose al Jefe de Estado

La vicepresidenta aseguró que "gobernar es administrar tensiones en favor de las mayorías" al referirse al desendeudamiento que llevó a cabo el kirchnerismo entre 2003 y 2015 y a la puja distributiva que se produce cuando se busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores en momentos de inflación en alza como la actual. "El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza", aseguró.

Así se pronunció la vicepresidenta durante un discurso que pronunció al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el predio de Tecnópolis. El encuentro con Fernández se produce luego de tres meses de tensiones y sin tener diálogo.

Sobre eso, CFK resaltó que "crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina" entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los "cuatro años posteriores cayeron 20 puntos" durante la gestión de Cambiemos.

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner señaló que "nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina" era "el peso de su deuda externa" y "todos los condicionamientos de esa deuda". Tras la emisión de un video en el que Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri se refirió a la deuda externa, precisó: "45 mil millones de dólares de deuda recibió la democracia".

Por último, la vicepresidenta defendió la decisión de adquirir el 51 por ciento de las acciones de YPF durante su mandato. En ese marco, sostuvo que "las decisiones que responden a las grandes mayorías siempre encuentran muchas críticas, escollos, zancadillas. Pero creanme que es indescriptible las sensación y los sentimientos que uno experimenta cuando siente que cumplió con un deber. Yo siento que cumplí con el deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca Muerta y todo su potencial", afirmó.