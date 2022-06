Ante el juez, Kulfas negó la existencia de delitos en el gasoducto Néstor Kirchner

Había señalado semanas atrás que la licitación había sido a medida de Techint. Ante la justicia, negó que haya irregularidades.

El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negó ante el juez Daniel Rafecas que conozca algún delito cometido en la licitación por la obra del gasoducto Néstor Kirchner. El saliente funcionario había declarado en off the record a algunos medios que los pliegos de la licitación habían sido elaborados de tal manera que el único oferente posible era la empresa Techint, propiedad de Paolo Rocca.

"En una exposición de dos horas, y con la presencia del Fiscal Stornelli, Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Aclaró que sus expresiones, tanto en “off the record” como en público, no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta", informó el juzgado de Rafecas a El Destape.

En su declaración en calidad de testigo y por lo tanto obligado a decir la verdad, el ex ministro reconoció errores en el comunicado off the record y los "atribuyó al apuro por emitir una respuesta". Ante el juez negó ciertas afirmaciones que aparecían en el comunicado como la posibilidad de que otras empresas formen parte de la obra y lo hagan con trabajo argentino a costos similares.

"Respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación. Kulfas respondió todas las preguntas tanto del juez como del fiscal", indicaron desde el juzgado.

El Off de Kulfas y la acusación al kirchnerismo

En una conversación en off con periodistas, desde el entorno de Kulfas habían señalado que funcionarios designados por la vicepresidenta Cristina Kirchner "armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil".

Además denunció que la provisión de válvulas también fue adjudicada a una empresa importadora cuando en realidad podría haberse entregado a una firma local que ofrecía precios similares. También en el off acusó que funcionarios de Cristina Kirchner no respetaban la ley de Compre Argentino, una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.

"Se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones", denunció Kulfas en su carta de renuncia.

Cómo sigue la causa tras la declaración de Kulfas

Rafecas citó a declarar al ex funcionario del área de Desarrollo Productivo Antonio Pronsato, para el lunes 13 a las 12 hs. El magistrado dispuso además para el martes próximo a las 10 hs, una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las 4 empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión.

El juez se presentara este martes en la firma IEASA para obtener documentación complementaria relacionada con una segunda licitación (relativa a la compra de caños de tuberías) vinculada con la investigación.