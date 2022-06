"Bien usada la lapicera": la reacción del FdT por el despido de Kulfas

Dirigentes del oficialismo se expresaron en sus redes sociales respecto a la decisión del presidente Alberto Fernández.

Dirigentes del Frente de Todos se expresaron en sus redes sociales respecto a la decisión del presidente Alberto Fernández de pedirle a Matías Kulfas la renuncia del Ministerio de Desarrollo Productivo. El primer mandatario le solicitó al funcionario que deje el cargo tras la polémica desatada por una operación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdes twitteó: "Bien usada esa lapicera ⁦Alberto, afuera los COBARDES del OFF que desde el inicio del gobierno quieren romper el frente de todos difamando a ⁦Cristina Kirchner".

La frase alude al pedido de la Vicepresidenta al Presidente de que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país" en el acto de los 100 años de YPF.

Por su parte, la diputada nacional Vanesa Siley levantó el twitt de la Vicepresidenta en la que protestó por el off the record que salió del Ministerio de Desarrollo Productivo. "Los machos del off, capítulo…", lanzó. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, expresó: "Así es muy difícil".

Otro legislador que manifestó su rechazo fue el jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que definió como "lamentable y doloroso el ataque de algunos funcionarios del propio gobierno del Frente deTodos a nuestra Vicepresidenta".

"Que bueno sería que den la cara y que no actúen en off y mintiendo. Mi solidaridad con ella por el cobarde ataque de un sector del Partido del Frente de Todos. Con Cristina, NO", sentenció.

A su turno, el senador nacional Martín Doñate afirmó que "están por debajo de la escala de los cobardes aquellos funcionarios que se dedican penosamente a atacar a Cristina".

Por su parte, el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas (FRENAP), Marcelo Puella, felicitó al presidente "por la rápida decisión de pedirle la renuncia al ministro Kulfas después de la injustificable operación denunciada por la Vicepresidenta", agregando que "jugar limpio y ser leales es la única manera de fortalecer el Frente de Todos".

El pedido de renuncia a Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas. El pedido de mandatario llegó tras la polémica por un mensaje contra Cristina Kirchner que habría salido de su cartera. En el mismo, se la acusaba de "no usar la lapicera como corresponde" en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner, que lleva adelante la empresa Energía Argentina.

La vicepresidenta había quedado en el centro de una operación replicada por los grandes medios. CFK salió en las redes sociales a refutar la información y dejó un mensaje al Frente de Todos. "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", expresó.

"Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández también había sumado su apoyo a Cristina Kirchner. Mediante sus redes sociales, el presidente calificó el accionar como "éticamente reprochable" pidió que se debata "con responsabilidad".