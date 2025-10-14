Luego de que asegurar que a los argentinos les saldrán "los dólares por las orejas" si se continúa su modelo económico, el presidente Javier Milei será recibido esta tarde por primera vez en la Casa Blanca por su par estadounidense, Donald Trump, con quien se estima que sellará la letra fina del "blindaje" financiero, como lo denominó el propio líder libertario. Luego del acuerdo, con el que se busca evitar que el mercado colapse a 12 días de las elecciones legislativas, el mandatario argentino participará por la tarde de un homenaje al activista de derecha asesinado Charlie Kirk. Milei regresará al país por la noche, a las 22, para reiniciar su agenda de campaña electoral.
Milei busca el salvavidas de Trump en la Casa Blanca
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Se prevé que esta tarde se conozcan los detalles del salvataje económico que le permita al Gobierno Nacional tener espalda financiera para atravesar los resultados de las elecciones de 26 de octubre.
Hace 1 hora
La crisis que el pacto Milei-Trump no resolverá: salarios, deuda familiar y consumo
A horas de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, la única certeza es que el salvataje financiero de Estados Unidos no cambiará para mejor la vida de los trabajadores ni la economía de su bolsillo. No hay swap que compense el estado crítico del poder adquisitivo.
Bajo la tutela de Donald Trump y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el presidente Javier Milei anunciará este martes un plan de salvataje financiero por parte de Estados Unidos para evitar el colapso del frente cambiario antes de que se realicen las elecciones legislativas nacionales. Sin embargo, el acuerdo que La Libertad Avanza venderá a la sociedad como la llave de todos los problemas no brindará solución al drama que sufren los bolsillos. Mientras el desempleo se mantiene estancado en niveles cercanos a los dos dígitos, se precariza el trabajo, la inflación se acelera, los salarios no permiten costear los gastos de la vida cotidiana y la deuda de las familias -además de la del país- se incrementa día a día.
Hace 1 hora
El acuerdo con EE.UU. no convence y el mercado se lleva los dólares baratos de Bessent
Trump recibe este martes por primera vez en un encuentro formal en la Casa Blanca al presidente Milei y se espera que se anuncien los detalles del salvataje. El mercado no cree en un apoyo a largo plazo y se llevó el lunes los dólares baratos que vende el Tesoro norteamericano. Se disparó la tasa en pesos y profundiza la parálisis en la economía real.
El presidente Javier Milei llega este martes a la Casa Blanca para la primera audiencia oficial con Donald Trump con la oferta de dólares saturando el mercado y desplomando el precio, como cuando prometió que “los dólares nos van a salir por las orejas”, pero con un mercado que sigue desconfiando y aprovecha los precios de liquidación.
Hace 1 hora
Milei reconoció que todavía no cerró la letra fina del acuerdo con Estados Unidos
El Presidente admitió que todavía faltan cerrar aspectos del salvataje del Tesoro a menos de 24 horas de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Pero, sin embargo, desbordó de optimismo: "Los dólares nos van a salir por las orejas," dijo en plena crisis económica.
El presidente, Javier Milei, reconoció este lunes que todavía se encuentra negociando el acuerdo con Estados Unidos, a menos de 24 horas de la reunión que mantendrá con Donald Trump en la Casa Blanca, cuando debería realizarse el anuncio formal. "Tenemos una agenda con múltiples temas y, en la medida que se van cerrando temas, serán parte de los anuncios. Y, si no llegan ahora, se anunciarán más adelante", admitió Milei en diálogo con Luis Majul para El Observador 107.9. "Aquellas cosas que ya estén cerradas -para el momento de la reunión- se anunciarán, y quedarán pendientes aquellas que todavía les falta ponerle el moño", agregó el mandatario en el mismo sentido.
Hace 2 horas
Milei busca el salvavidas de Trump, se muestra con Santilli y planta a empresarios
El Presidente arranca lo que en Casa Rosada definen como el viaje más importante en estos dos años de gestión libertaria. "Se viene un día histórico", adelantan. Vuelve Milei el miércoles y se mete de lleno en la parte final de la campaña en PBA con el "Colo" a la cabeza. Además, confirmaron que no estará en el Coloquio de IDEA.
Javier Milei partió en busca de su salvavidas. Casi sin aliento, lo rescató sobre la hora el estado norteamericano de la mano de Donald Trump a dos semanas de las elecciones. Salió este lunes pasadas las 15 horas de Aeroparque rumbo al Norte. El Presidente arranca lo que en Casa Rosada definen como el viaje más importante en estos dos años de gestión libertaria.
Hace 2 horas
La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en PBA
El organismo electoral argumentó que el plazo para una reimpresión venció el viernes pasado y que recién estuvieron habilitado para expedirse ayer, ya cuando estaban fuera de los plazos que estipula la ley.
La Cámara Nacional Electoral informó este lunes que no dan los tiempos previstos por la ley para hacer una reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego que se bajara de la carrera el diputado en licencia José Luis Espert y asumiera en su lugar Diego Santilli.