Milei busca el salvavidas de Trump en la Casa Blanca

Bajo la tutela de Donald Trump y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el presidente Javier Milei anunciará este martes un plan de salvataje financiero por parte de Estados Unidos para evitar el colapso del frente cambiario antes de que se realicen las elecciones legislativas nacionales. Sin embargo, el acuerdo que La Libertad Avanza venderá a la sociedad como la llave de todos los problemas no brindará solución al drama que sufren los bolsillos. Mientras el desempleo se mantiene estancado en niveles cercanos a los dos dígitos, se precariza el trabajo, la inflación se acelera, los salarios no permiten costear los gastos de la vida cotidiana y la deuda de las familias -además de la del país- se incrementa día a día.